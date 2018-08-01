هذه حقيقة تراجع وزارة الداخلية عن قرار منع بيع الأغنام بالمحلات التجارية ﻿

نفت سميرة رزاني نائبة عمدة مدينة الدار البيضاء مفوضة بالإشراف على قطاع الجبايات توصل الإدارة بقرار رسمي يؤكد خبر تراجع وزارة الداخلية عن قرار منع بيع الأضاحي بالمحلات التجارية بعدد من مدن المملكة.

فاطمة الزهراء رجمي

نفت سميرة رزاني نائبة عمدة مدينة الدار البيضاء مفوضة بالإشراف على قطاع الجبايات توصل الإدارة بقرار رسمي يؤكد خبر تراجع وزارة الداخلية عن قرار منع بيع الأضاحي بالمحلات التجارية بعدد من مدن المملكة.

و في اتصال هاتفي مع النائبة رزاني نفت ما تداولته المواقع الاجتماعية وبعض المنابر الإعلامية حول تراجع وزارة الداخلية عن قرار منع بيع الأضاحي بالمحلات التجارية بعدد من مدن المملكة بعدما قررت منعه في وقت سابق، مضيفة أن السلطات المعنية لم تتوصل لحد الآن بأي قرار رسمي يسمح ببيع الأضاحي بالمحلات التجارية حيث أنها علمت بالموضوع من مواقع التواصل الاجتماعي فقط لاغير .





