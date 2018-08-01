اعتداء غير مسبوق على أحد عناصر فرقة ''حذر'' بمدينة أكادير ﻿

تعرض أحد عناصر إحدى فرق ''حذر'' بمدينة أكادير ، لاعتداء بواسطة سكين من طرف أحد الأشخاص قرب سوق الأحد اليوم الثلاثاء .
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تعرض أحد عناصر إحدى فرق ''حذر'' بمدينة أكادير ، لاعتداء بواسطة سكين من طرف أحد الأشخاص قرب سوق الأحد اليوم الثلاثاء .
و أوضح مصدر محلي أن أحد أفراد الفرقة الأمنية ''حذر'' تعرض للاعتداء بواسطة سكين ، حيث أصيب بإصابة وصفت بالخطيرة على مستوى اليد .
وحسب المصدر ذاته ، فالمعتدي هو شخص معروف و مدمن على مادة اللصاق (السليسيون) ، هذا وحضرت على وجه السرعة إلى مكان الاعتداء مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة .
و نجحت الشرطة في اعتقال المعتدي ، فيما تم نقل العنصر المصاب باتجاه مستشفى الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية ، وقد تم فتح تحقيق في الموضوع .