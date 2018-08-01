فيسبوكيون ينـوّهون بإطلاق الرصاص على المجرمين ويطالبون المسؤولين الأمنيين بالصرامة ﻿

أطلـــق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملات يطالبون من خلالها بإجراءات أمنية أكثر صرامة لمواجهة اللصوص الذين يستعملون الأسلحة البيضاء لترويع الناس وسلبهم ما يملكون، كما طالب نشطاء

شوف تيفي : م.قاسمي

أطلـــق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملات يطالبون من خلالها بإجراءات أمنية أكثر صرامة لمواجهة اللصوص الذين يستعملون الأسلحة البيضاء لترويع الناس وسلبهم ما يملكون، كما طالب نشطاء ''رجال الأمن'' بإطلاق الرصاص على المجرمين الذين يستعملون الأسلحة البيضاء لسرقة المواطنين ويستخدمونها في مقاومة رجال الشرطة لعدم إلقاء القبض عليهم .

وناشـــد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ''المسؤولين الأمنيين'' لأجل إظهار المزيد من الحزم مع ظاهرة إشهار اللصوص للسلاح الأبيض في وجوه المواطنين ورجال الأمن ، مؤكدين على استعمال الرصاص ضد من يشهر السيوف في وجه رجال الأمن خلال عملية القبض عليهم ، ولاسيما بعدما انتشرت العديد من الفيديوهات التي توثق تمرد بعض المخمورين على رجال الأمن بالصوت والصورة في العديد من المدن المغربية كـ ''فاس'' و''سلا'' و''طنجة'' و ''القنيطرة'' و ''الدار البيضاء'' .

ونــــوه فيسبوكيون التفاعل الكبير و السريع لأجهزة الأمن المركزية واللامركزية مع الفيديوهات المتداولة عبر ''الفيسبوك'' و ''الواتساب'' التي توثق لعمليات الســرقة بالخطف، أو النشل ، أو اعتراض سبيل الضحايا تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وفتحت هذه الحملة نقاشا حول استخدام رجال الأمن للسلاح لإيقاف المتهمين، بين مؤيد ومعارض ...

وعــــاد نقاش إطلاق الرصاص إلى الواجهة بعد واقعة بنسليمان بمدينة فاس، حيث تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية صورا و فيديوهات تعود لـ '' سبيكة'' الذي فارق الحياة، عقب الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي وإطلاق الرصاص عليه من طرف عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس، وذلك بعدما عر ض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض.

وتـــداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر تدخلات لرجال الأمن، في العديد من المدن الكبرى ، يستعلمون فيها الرصاص لإيقاف مشتبه بهم يحملون أسلحة بيضاء، وتأتي هذه الحملة الجديدة حول استعمال الرصاص لإيقاف المتورطين في عمليات اعتداء بالسلاح الأبيض، عقب حملة مشابهة أطلق عليها ''زيرو كريساج''.