أفتاتي يمدح: بنكيران نموذج غير مسبوق ﻿

قال عبد العزيز أفتاتي إن “ نقاط قوة بنكيران كونه جاهز ويناقش مع نفسه باستمرار، وتلك الجاهزية تمكنه من الرد بعفوية لأنه مسكون بعملية الإصلاح”.

'' شوف تيفي '' : الدارالبيضاء

قال عبد العزيز أفتاتي إن “ نقاط قوة بنكيران كونه جاهز ويناقش مع نفسه باستمرار، وتلك الجاهزية تمكنه من الرد بعفوية لأنه مسكون بعملية الإصلاح”.

وأضاف وهو يتحدث في ندوة فكرية حول موضوع “الإصلاح في المغرب وإشكالية النخب”، في دورتها الحادية عشرة لأكاديمية أطر الغد، مساء يوم الأحد 12 غشت 2018، بـ ”أن بنكيران ليس مرحلة انتهت، و أنه “مامشا فين ولازال معنا”، و أن “بنكيران مدرسة ولكن ماشي مدرسة “باش نتخباو موراه”، بل للقيام بما قام به”.

وعدد مناقب الرجل واصفا إياه بعلامة كبرى في الزهد قائلا '' أن بنكيران نموذج في الزُهد غير مسبوق، ومن نقاط قوته أيضا أنه صاحب منهج من ضمنها الجدلية بين المشروعية والإصلاح، بحيث يرى بأن البلاد لها مؤسسات ولكي تستمر لابد أن يتم إصلاحها، ولن يتم الإصلاح إلا ضمن المؤسسات”.

وأضاف أفتاتي أن ''الإصلاح يحتاج إلى نخب سياسية واقتصادية وثقافية، تلتصق بالجماهير وتتخذ العضوية والالتزام منهجا''، مشيرا إلى أن الدولة عمدت إلى استعمال نخب صنعتها ضد المجتمع، في ظل الخصاص الكبير الذي يشهده المغرب على مستوى النخب، خصوصا الثقافية والفكرية''.

وضرب المثل مشددا أن “أن بنكيران سوف يتعب من يردون أخذه كنموذج، وكذلك من سيأتي بعده، والأمة لا تنتج مثل بنكيران بشكل دائم، مؤكدا أنه “مازال العاطي إعطي” في المستقبل، وأن الأمة سوف تنتج أمثال بنكيران ومن سبقوه من قبل”.

وختم النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية قائلا إن ''المدرستين اليسارية والإسلامية مطالبتان بالإبقاء على مسلسل إنتاج النخب، وحماية نفسها مما تعرضت له المدرسة الليبرالية ''.

للإشارة يأتي هذا التمجيد الكبير حد التقديس من طرف أفتاتي في ردود الفعل الاستهزائية جراء وصف بنكيران من طرف شبيبة البجيدي ب '' الزعيم الأممي '' وما خلف ذلك من موجة استهجان واستهزاء عارمة بمقارنته بزعماء تاريخين من أمثال المهدي بنبركة...