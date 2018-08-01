مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان جبال إداكنضيف بإقليم اشتوكة أيت بها تخلف عددا من الضحايا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، باندلاع مواجهات عنيفة، بين مجموعة من الرعاة الرحل وساكنة دوار ''إخالدن''، الواقع تحت النفوذ الترابي لجماعة ''ادا وكنظيف'' إقليم اشتوكة ، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص بجروح

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، باندلاع مواجهات عنيفة، بين مجموعة من الرعاة الرحل وساكنة دوار "إخالدن"، الواقع تحت النفوذ الترابي لجماعة "ادا وكنظيف" إقليم اشتوكة ، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان، أن المناوشات بدأت منذ ثلاثة أيام بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية، وذلك على إثر اجتياح جحافل من الماشية والإبل للمنطقة، وإلحاقها لخسائر مادية جد فادحة بممتلكات ومحاصيل السكان.

وأضافت ذات المصادر، أنه مع استمرار الرعاة في استباحة أملاك الساكنة من محاصيل زراعية وأشجار الأركان انتفض أهالي إخالدن لوقف زحف الرعاة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين، استعملت فيها الحجارة والعصي والأسلحة البيضاء. وخلفت سقوط عدد من الجرحى والمصابين، خاصة من جانب الساكنة، وصفت إصابتهم بالمتفاوتة الخطورة.

و استنفر الحادث مختلف السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية، الذين هرعوا لعين المكان، وتم فض النزاع بين الطرفين، ليجري نقل المصابين صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في الوقت الذي فتح فيه تحقيق لمعرفة حيثيات وملابسات وقوع الحادث.

هذا، وعلى خلفية الحادث ينتظر أن تنظم مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة اشتوكة أيت باها، للتنديد بهذه الاعتداءات المستمرة على السكان والمطالبة بوقف اجتياح الرعاة الرحل لممتلكات ومحاصيل أهالي الجبال والإسراع بإيجاد حلول آنية ومستعجلة لهذه الظاهرة التي تؤرق بال الساكنة، تجنبا لتأجيج الأوضاع بعدد من القرى والمناطق المتضررة.