 مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان جبال إداكنضيف بإقليم اشتوكة أيت بها تخلف عددا من الضحايا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اعتداء غير مسبوق على أحد عناصر فرقة حذر بمدينة أكادير | مجتمع

اعتداء غير مسبوق على أحد عناصر فرقة ''حذر'' بمدينة أكادير

فيسبوكيون ينـوّهون بإطلاق الرصاص على المجرمين ويطالبون المسؤولين الأمنيين بالصرامة | مجتمع

فيسبوكيون ينـوّهون بإطلاق الرصاص على المجرمين ويطالبون المسؤولين الأمنيين بالصرامة

أفتاتي يمدح: بنكيران نموذج غير مسبوق | بوليتيك

أفتاتي يمدح: بنكيران نموذج غير مسبوق

مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان جبال إداكنضيف بإقليم اشتوكة أيت بها تخلف عددا من الضحايا | مجتمع

مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان جبال إداكنضيف بإقليم اشتوكة أيت بها تخلف عددا من الضحايا

مؤلم.. وفاة مغربي مسن داخل طائرة بسماء إسبانيا | حوادث و حقوق

مؤلم.. وفاة مغربي مسن داخل طائرة بسماء إسبانيا

جريمة قتل بطنجة والضحية شاب في عمر الزهور | حوادث و حقوق

جريمة قتل بطنجة والضحية شاب في عمر الزهور

عكس أمريكا...تقارب تركي روسي متصاعد | دولي

عكس أمريكا...تقارب تركي روسي متصاعد

حصـــري.. بنشماش غـاضب من شبيبته ويدعــم مشروعا إعلاميا جديدا لتلميع صورته | بوليتيك

حصـــري.. بنشماش ''غـاضب'' من شبيبته ويدعــم مشروعا إعلاميا جديدا لتلميع صورته

بالفيديو.. محار لؤلؤة الجنوب الداخلـــة يصل العالمية | مجتمع

بالفيديو.. محار لؤلؤة الجنوب ''الداخلـــة'' يصل العالمية

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان جبال إداكنضيف بإقليم اشتوكة أيت بها تخلف عددا من الضحايا

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 19:20 مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان جبال إداكنضيف بإقليم اشتوكة أيت بها تخلف عددا من الضحايا | مجتمع
مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان جبال إداكنضيف بإقليم اشتوكة أيت بها تخلف عددا من الضحايا
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، باندلاع مواجهات عنيفة، بين مجموعة من الرعاة الرحل وساكنة دوار ''إخالدن''، الواقع تحت النفوذ الترابي لجماعة ''ادا وكنظيف'' إقليم اشتوكة ، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص بجروح

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، باندلاع مواجهات عنيفة، بين مجموعة من الرعاة الرحل وساكنة دوار "إخالدن"، الواقع تحت النفوذ الترابي لجماعة "ادا وكنظيف" إقليم اشتوكة ، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان، أن المناوشات بدأت منذ ثلاثة أيام بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية، وذلك على إثر اجتياح جحافل من الماشية والإبل للمنطقة، وإلحاقها لخسائر مادية جد فادحة بممتلكات ومحاصيل السكان.

وأضافت ذات المصادر، أنه مع استمرار الرعاة في استباحة أملاك الساكنة من محاصيل زراعية وأشجار الأركان انتفض أهالي إخالدن لوقف زحف الرعاة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين، استعملت فيها الحجارة والعصي والأسلحة البيضاء. وخلفت سقوط عدد من الجرحى والمصابين، خاصة من جانب الساكنة، وصفت إصابتهم بالمتفاوتة الخطورة.

و استنفر الحادث مختلف السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية، الذين هرعوا لعين المكان، وتم فض النزاع بين الطرفين، ليجري نقل المصابين صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في الوقت الذي فتح فيه تحقيق لمعرفة حيثيات وملابسات وقوع الحادث.

هذا، وعلى خلفية الحادث ينتظر أن تنظم مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة اشتوكة أيت باها، للتنديد بهذه الاعتداءات المستمرة على السكان والمطالبة بوقف اجتياح الرعاة الرحل لممتلكات ومحاصيل أهالي الجبال والإسراع بإيجاد حلول آنية ومستعجلة لهذه الظاهرة التي تؤرق بال الساكنة، تجنبا لتأجيج الأوضاع بعدد من القرى والمناطق المتضررة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب عاجل اندلاع مواجهات عنيفة الرعاة الرحل دوار إخالدن اداوكنظيف مصابين جرحى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اعتداء غير مسبوق على أحد عناصر فرقة حذر بمدينة أكادير | مجتمع

اعتداء غير مسبوق على أحد عناصر فرقة ''حذر'' بمدينة أكادير

فيسبوكيون ينـوّهون بإطلاق الرصاص على المجرمين ويطالبون المسؤولين الأمنيين بالصرامة | مجتمع

فيسبوكيون ينـوّهون بإطلاق الرصاص على المجرمين ويطالبون المسؤولين الأمنيين بالصرامة

بالفيديو.. محار لؤلؤة الجنوب الداخلـــة يصل العالمية | مجتمع

بالفيديو.. محار لؤلؤة الجنوب ''الداخلـــة'' يصل العالمية

مأساة رجل مسن بين المرض والبحث عن العائلة بالعيون | مجتمع

مأساة رجل مسن بين المرض والبحث عن العائلة بالعيون

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. فتاة عضتها لفعة بضواحي أزيلال ويديها تورمت والطبيب يمنعها من تصوير فيديو | قنوات أخرى
منذ 28 دقيقة

بالفيديو.. فتاة عضتها لفعة بضواحي أزيلال ويديها تورمت والطبيب يمنعها من تصوير فيديو

مغربي قتل مرتــو بسباب السحر والشعوذة | بــووز

مغربي قتل مرتــو بسباب السحر والشعوذة

كساب يشرح الفرق بين أضاحي العيد من خلال أسنانهم | خارج البلاطو

كساب يشرح الفرق بين أضاحي العيد من خلال أسنانهم

شاب يعاني من الإعاقة يتعرض للإهانة والاحتقار والضرب ومهاجمته بكلب شرس | قنوات أخرى

شاب يعاني من الإعاقة يتعرض للإهانة والاحتقار والضرب ومهاجمته بكلب شرس

﻿

آخر المستجدات

اعتداء غير مسبوق على أحد عناصر فرقة حذر بمدينة أكادير | مجتمع
منذ 38 دقيقة

اعتداء غير مسبوق على أحد عناصر فرقة ''حذر'' بمدينة أكادير

فيسبوكيون ينـوّهون بإطلاق الرصاص على المجرمين ويطالبون المسؤولين الأمنيين بالصرامة | مجتمع

فيسبوكيون ينـوّهون بإطلاق الرصاص على المجرمين ويطالبون المسؤولين الأمنيين بالصرامة

أفتاتي يمدح: بنكيران نموذج غير مسبوق | بوليتيك

أفتاتي يمدح: بنكيران نموذج غير مسبوق

مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان جبال إداكنضيف بإقليم اشتوكة أيت بها تخلف عددا من الضحايا | مجتمع

مواجهات عنيفة بين الرعاة الرحل وسكان جبال إداكنضيف بإقليم اشتوكة أيت بها تخلف عددا من الضحايا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.