مؤلم.. وفاة مغربي مسن داخل طائرة بسماء إسبانيا ﻿

اضطرت طائرة إلى الهبوط اضطراريا، يومه الثلاثاء، بمطار في جنوب إسبانيا بعد أن أعلن الطاقم حالة الطوارئ الطبية، نتيجة وفاة مسن مغربي في عقده الثامن.

''شوف تيفي''

اضطرت طائرة إلى الهبوط اضطراريا، يومه الثلاثاء، بمطار في جنوب إسبانيا بعد أن أعلن الطاقم حالة الطوارئ الطبية، نتيجة وفاة مسن مغربي في عقده الثامن.

وحسب موقع صحيفة '' euroweeklynews'' الإسبانية، فإن رحلة انطلقت من باريس في اتجاه المغرب، إلا أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط بمطار ألميريا، نتيجة إصابة مغربي يحمل الجنسية المغربية بأزمة قلبية مفاجئة، ما تسبب في وفاته.

وأكد ذات المصدر أن االمعاينة الطبية التي أجريت للمغربي البالغ من العمر قيــد حياته 84 سنة، أكدت وفاته بالرغم من المحاولات التي قام بها طاقم طبي.