جريمة قتل بطنجة والضحية شاب في عمر الزهور ﻿

اهتزت مدينة طنجة، يومه الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، حيث عثر على شاب في عمر الزهور جثة هامدة بالقرب من الثانوية التأهيلية ابن الخطيب المتواجدة بمنطقة ''للا شافية''.

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة طنجة، يومه الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، حيث عثر على شاب في عمر الزهور جثة هامدة بالقرب من الثانوية التأهيلية ابن الخطيب المتواجدة بمنطقة ''للا شافية''.

وحسب مصادر محلية فإن مواطنين، عثروا على شاب غارقا في دمائه نتجية إصابته بجروح في مناطق مختلفة من جسده نتيجة تعرضه للضرب، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان مباشرة بعد توصلها بإخبارية في الموضوع.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.