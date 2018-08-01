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عكس أمريكا...تقارب تركي روسي متصاعد

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 18:59 عكس أمريكا...تقارب تركي روسي متصاعد | دولي
عكس أمريكا...تقارب تركي روسي متصاعد
أكد وزير الخارجية التركي، ''مولود جاويش أوغلو''، اليوم الثلاثاء بأنقرة، أن العلاقات التركية الروسية تسير بشكل إيجابي في كافة المجالات .

شوف تيفي : (و.م.ع)

أكد وزير الخارجية التركي، ''مولود جاويش أوغلو''، اليوم الثلاثاء بأنقرة، أن العلاقات التركية الروسية تسير بشكل إيجابي في كافة المجالات .

وأضاف ''أوغلو''، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي ''سيرغي لافروف'' الذي يقوم بزيارة لتركيا، إثر مشاركتهما في مؤتمر السفراء الأتراك العاشر، أنه'' سيبحث مع ضيفه الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين''. وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء .

ولفت إلى أن الأعمال متواصلة لتنفيذ مشروعي السيل التركي، ومحطة ''آق قويو'' النووية، وفقا لما رسمه زعيما البلدين، ''رجب طيب أدروغان''، و''فلاديمير بوتين''.

وأضاف أن عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا حقق رقما قياسيا هذا العام، معربا عن سعادته لاستضافة مزيد من السياح الروس في بلاده.

من جهة أخرى، تطرق ''أوغلو'' إلى التطورات المتعلقة بقضية القس الأمريكي'' أندرو برانسون'' الذي يحاكم في تركيا بتهم بينها ''الإرهاب والتجسس''، مسجلا أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في أنقرة سيزور، اليوم، القس ''برانسون'' الذي يخضع للإقامة الجبرية.

وأضاف ''أوغلو'' أنه ''إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تبقى دولة معتبرة فلا يمكن أن يكون ذلك عبر الإملاءات''، مبرزا أن ''زمن البلطجة يجب أن ينتهي''.

وأبرز أن موسكو وأنقرة تتحاوران بشأن تنفيذ الاتفاقات الخاصة بمناطق خفض التصعيد في سوريا، بما في ذلك ''إدلب''.

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