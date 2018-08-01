 حصـــري.. بنشماش ''غـاضب'' من شبيبته ويدعــم مشروعا إعلاميا جديدا لتلميع صورته ﻿
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حصـــري.. بنشماش غـاضب من شبيبته ويدعــم مشروعا إعلاميا جديدا لتلميع صورته | بوليتيك

حصـــري.. بنشماش ''غـاضب'' من شبيبته ويدعــم مشروعا إعلاميا جديدا لتلميع صورته

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حصـــري.. بنشماش ''غـاضب'' من شبيبته ويدعــم مشروعا إعلاميا جديدا لتلميع صورته

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 18:53 حصـــري.. بنشماش غـاضب من شبيبته ويدعــم مشروعا إعلاميا جديدا لتلميع صورته | بوليتيك
حصـــري.. بنشماش ''غـاضب'' من شبيبته ويدعــم مشروعا إعلاميا جديدا لتلميع صورته
علـــمت ''شوف تيفي'' من مصــادرها أن ''حكيم بنشماش'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، يواجه خلال الأيــام الأخيرة موجة تمرد وسخط كبيرين من طرف شبيبة حــزبه على إثر تهميش خلية الإعلام التابعة

شوف تيفي

علـــمت ''شوف تيفي'' من مصــادرها أن ''حكيم بنشماش'' الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، يواجه خلال الأيــام الأخيرة موجة تمرد وسخط كبيرين من طرف شبيبة حــزبه على إثر تهميش خلية الإعلام التابعة للحزب وإغلاق مقرها في وجه بعض الصحافيين المحسوبين على شبيبة الجرار...

وأضـــافت مصادر ''شوف تيفي'' أن بنشمـاش الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية والقانون الدستوري، دعــم مشروعا إعلاميا وســاعد أحد أصدقائه على إخراجه إلى حيز الوجود والذي خصصت له ميزانية مــالية كبيرة وتضم عدة مواقع إلكترونية لأجل تلميع صورته سياسيا ، ولاسيما بعد ظفره بكرسي الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة خلفا لـ''إلياس العماري'' الذي سبق وأطلق مشروعا إعلاميا هو الآخر إلا أنه فشل في إنجاحه قبل أن ينسحب منه بشكل نهائي.

وزادت مصــادرنا أن قيادات في الشبيبة انتقدت بشكل كبير وعلني طــريقة تدبير ''حكيم بنشماش'' ومراهنته على مؤسسات إعلامية جديدة بدل ''خلية الإعلام'' التابعة للحزب، والتي انتشر قبل أيام خبر إنهاء مهمتها لأسباب مجهولة قبل أن يتدارك بعض أعضاء المكتب السياسي الموقف ويبادروا إلى معالجته ، وهو ما جعل بعض أعضاء الشبيبة يلتجئون إلى نشر تدوينات فيسبوكية يسخرون من الأمين العام الجديد وإقدامه على إسداء خدمات خارجية و ''تحت الطاولة'' ...



 

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شوف تيفي المغرب بنشماس حزب الأصالة والمعاصرة

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