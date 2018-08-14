مأساة رجل مسن بين المرض والبحث عن العائلة بالعيون ﻿

تعرض مواطن يدعى محمد بناني لحادثة سير بميناء العيون أصبح لايقوى معها على الحركة بعدما أصيب بشلل نصفي.

شوف تيفي

تعرض مواطن يدعى محمد بناني لحادثة سير بميناء العيون أصبح لايقوى معها على الحركة بعدما أصيب بشلل نصفي.

وحسب ما صرح به المعني بالأمر الذي يرقد حاليا بمستشفى مولاي الحسن بلمهدي، لشوف تيفي، فإنه يوجه نداء لأخته التي وحسب قوله تقطن بمدينة آسفي من أجل رعايته، وانتهز الرجل المسن الفرصة لتوجيه نداء للمحسنين بغرض مساعدته وشراء الحفاضات له.

وفي اتصال لشوف تيفي مع محمد الحنفي رئيس مصلحة المساعدة الاجتماعية بمستشفى مولاي الحسن بلمهدي فإنها مستعدة لتقديم المساعدة للنزيل إذا ما كان سينتقل للعيش إلى آسفي وذلك بتوفير سيارة إسعاف تُقله إلى مقر سكناه الجديد.