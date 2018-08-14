 نقابة ''البيجدي'' تعتصم ضد حكومة العثماني بالرباط يومي 29 و30 غشت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مأساة رجل مسن بين المرض والبحث عن العائلة بالعيون | مجتمع

مأساة رجل مسن بين المرض والبحث عن العائلة بالعيون

نقابة البيجدي تعتصم ضد حكومة العثماني بالرباط يومي 29 و30 غشت | بوليتيك

نقابة ''البيجدي'' تعتصم ضد حكومة العثماني بالرباط يومي 29 و30 غشت

هذه هي هوية المتورط في عملية الدهس أمام البرلمان البريطاني | دولي

هذه هي هوية المتورط في عملية الدهس أمام البرلمان البريطاني

فيدرالية المجتمع المدني بأكادير تطالب والي الجهة بوقف مهرجان تقي | مجتمع

فيدرالية المجتمع المدني بأكادير تطالب والي الجهة بوقف مهرجان ''تقي''

قاضي رئيس غرفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع يتعرض للسرقة بدرب الفقراء بالبيضاء | حوادث و حقوق

قاضي رئيس غرفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع يتعرض للسرقة بدرب الفقراء بالبيضاء

عاجل.. 22 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر بمدينة جنوة بإيطاليا | دولي

عاجل.. 22 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر بمدينة جنوة بإيطاليا

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يدخل على خط الصبار المصاب | مجتمع

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يدخل على خط الصبار المصاب

بادرة...جماعة أكادير تفتح المجزرة الجماعية لتمكين المواطنين من ذبح أضاحي العيد | مجتمع

بادرة...جماعة أكادير تفتح المجزرة الجماعية لتمكين المواطنين من ذبح أضاحي العيد

حصري..المغربية المتشردة بفرنسا ترفض العودة إلى المغرب وهذا ما تطالب به | مجتمع

حصري..المغربية المتشردة بفرنسا ترفض العودة إلى المغرب وهذا ما تطالب به

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

نقابة ''البيجدي'' تعتصم ضد حكومة العثماني بالرباط يومي 29 و30 غشت

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 16:37 نقابة البيجدي تعتصم ضد حكومة العثماني بالرباط يومي 29 و30 غشت | بوليتيك
نقابة ''البيجدي'' تعتصم ضد حكومة العثماني بالرباط يومي 29 و30 غشت
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للمركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، انخراطها في الاعتصام الذي سينظمه الأساتذة المتعاقدون، يومي 29

شوف تيفي

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للمركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، انخراطها في الاعتصام الذي سينظمه الأساتذة المتعاقدون، يومي 29 و30 غشت من الشهر الجاري بالرباط.

وجددت الجامعة عبر بلاغها الصادر في 11 غشت الجاري، الدعوة إلى إلغاء آلية التوظيف بالتعاقد ''التي لا تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي والتكوين الأساسي الذي يجعل من الموظفين أدوات إنتاج حقيقيين داخل المنظومة وليس عمالا مؤقتين يهددهم الطرد والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة أو ما سمي زورا النظام الأساسي لأطر الأكاديمية.''

النقابة أعربت عن قلقها من تنامي وتيرة التوظيف بالتعاقد خلال الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، واصفة القرار بأنه '' لا يخدم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح نظام التربية والتكوين، كما أنه يكرس لعلاقات شغلية هشة ويجسد التعاطي الهاوي مع قطاع حيوي يرتبط بالمستقبل التنموي للبلد''.

وطالبت النقابة من “محمد يتيم'' وزير التشغيل والإدماج المهني، إعادة النظر في آلية التوظيف بالتعاقد لأن أثارها على المنظومة التربوية التكوينية وعلى الناشئة أخطر من التوازنات المالية، فلا يمكن اليوم الحديث عن تجديد النموذج التنموي في غياب دور حقيقي وأساسي للمدرسة العمومية وللتربية والتكوين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حكومة نقابات أعتصامات محمد يتيم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

زلزال سياسي يلوح في سماء الحكومة وجهات الجنوب | بوليتيك

زلزال سياسي يلوح في سماء الحكومة وجهات الجنوب

الصَّارِمُ الوَضَّــاح في الرَّد على نداء شبيبة المصباح ! | بوليتيك

الصَّارِمُ الوَضَّــاح في الرَّد على نداء شبيبة المصباح !

أردوغان يعلن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية | بوليتيك

أردوغان يعلن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية

ســكوب : الحقيقة الكاملة حول فضيحة مستشار جماعي بطنجة و صورته المسيئة مع ميسي وهاكيفاش دخل للمنصة الشرفية | بوليتيك

ســكوب : الحقيقة الكاملة حول فضيحة مستشار جماعي بطنجة و صورته المسيئة مع ميسي وهاكيفاش دخل للمنصة الشرفية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بلغة الأرقـام..انخفاض عدد الحجاج هذا الموسم | بــووز
منذ 2 دقائق

بلغة الأرقـام..انخفاض عدد الحجاج هذا الموسم

لهذه الأسباب المغرب يحتفل بعيد الأضحى يوم الأربعاء عوض الثلاثاء | بــووز

لهذه الأسباب المغرب يحتفل بعيد الأضحى يوم الأربعاء عوض الثلاثاء

بالفيـــديو .. تزامنا مع العيــد الرئيس التونسي يسعى لإقرار قانون المساواة في الإرث بين الجنسين | قنوات أخرى

بالفيـــديو .. تزامنا مع ''العيــد'' الرئيس التونسي يسعى لإقرار قانون المساواة في الإرث بين الجنسين

عين سلطــان : الوجهة المفضلة لساكنة مدينة فاس لمقاومة حرارة الصيف | خارج البلاطو

عين سلطــان : الوجهة المفضلة لساكنة مدينة فاس لمقاومة حرارة الصيف

﻿

آخر المستجدات

مأساة رجل مسن بين المرض والبحث عن العائلة بالعيون | مجتمع
منذ 59 دقيقة

مأساة رجل مسن بين المرض والبحث عن العائلة بالعيون

نقابة البيجدي تعتصم ضد حكومة العثماني بالرباط يومي 29 و30 غشت | بوليتيك

نقابة ''البيجدي'' تعتصم ضد حكومة العثماني بالرباط يومي 29 و30 غشت

هذه هي هوية المتورط في عملية الدهس أمام البرلمان البريطاني | دولي

هذه هي هوية المتورط في عملية الدهس أمام البرلمان البريطاني

فيدرالية المجتمع المدني بأكادير تطالب والي الجهة بوقف مهرجان تقي | مجتمع

فيدرالية المجتمع المدني بأكادير تطالب والي الجهة بوقف مهرجان ''تقي''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.