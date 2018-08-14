نقابة ''البيجدي'' تعتصم ضد حكومة العثماني بالرباط يومي 29 و30 غشت ﻿

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للمركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، انخراطها في الاعتصام الذي سينظمه الأساتذة المتعاقدون، يومي 29

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أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للمركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، انخراطها في الاعتصام الذي سينظمه الأساتذة المتعاقدون، يومي 29 و30 غشت من الشهر الجاري بالرباط.

وجددت الجامعة عبر بلاغها الصادر في 11 غشت الجاري، الدعوة إلى إلغاء آلية التوظيف بالتعاقد ''التي لا تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي والتكوين الأساسي الذي يجعل من الموظفين أدوات إنتاج حقيقيين داخل المنظومة وليس عمالا مؤقتين يهددهم الطرد والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة أو ما سمي زورا النظام الأساسي لأطر الأكاديمية.''

النقابة أعربت عن قلقها من تنامي وتيرة التوظيف بالتعاقد خلال الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، واصفة القرار بأنه '' لا يخدم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح نظام التربية والتكوين، كما أنه يكرس لعلاقات شغلية هشة ويجسد التعاطي الهاوي مع قطاع حيوي يرتبط بالمستقبل التنموي للبلد''.

وطالبت النقابة من “محمد يتيم'' وزير التشغيل والإدماج المهني، إعادة النظر في آلية التوظيف بالتعاقد لأن أثارها على المنظومة التربوية التكوينية وعلى الناشئة أخطر من التوازنات المالية، فلا يمكن اليوم الحديث عن تجديد النموذج التنموي في غياب دور حقيقي وأساسي للمدرسة العمومية وللتربية والتكوين.