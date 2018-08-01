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هذه هي هوية المتورط في عملية الدهس أمام البرلمان البريطاني

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 16:32 هذه هي هوية المتورط في عملية الدهس أمام البرلمان البريطاني | دولي
هذه هي هوية المتورط في عملية الدهس أمام البرلمان البريطاني
كشفت شرطة لندن أن الشخص الذي أوقف بعدما صدم بسيارته سياج البرلمان البريطاني، صباح يومه الثلاثاء، هو شاب يبلغ من العمر 20 عاما، كان موقوفا قبل مدة للاشتباه في ارتكابه ''أعمالا إرهابية''.

''شوف تيفي''

كشفت شرطة لندن أن الشخص الذي أوقف بعدما صدم بسيارته سياج البرلمان البريطاني، صباح يومه الثلاثاء، هو شاب يبلغ من العمر 20 عاما، كان موقوفا قبل مدة للاشتباه في ارتكابه ''أعمالا إرهابية''.

وحسب موقع قناة ''سكاي نيوز'' فقد أوضحت الشرطة، في بيان، أن الهجوم تسبب في عدد من الإصابات غير الخطيرة، فيما تولت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق.

وأشار الموقع إلى أن سائق سيارة اصطدم بمشاة وراكبي دراجات بالقرب من مبنى البرلمان في لندن، في وقت سابق من صباح يومه الثلاثاء، قبل أن يتم اعتقاله بعد اصطدام سيارته الفضية من طراز فورد فييستا بركاب في ساعة الذروة قبل أن يصطدم بحاجز.

‫شوف تيفي

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