 فيدرالية المجتمع المدني بأكادير تطالب والي الجهة بوقف مهرجان ''تقي'' ﻿
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فيدرالية المجتمع المدني بأكادير تطالب والي الجهة بوقف مهرجان ''تقي''

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 16:28 فيدرالية المجتمع المدني بأكادير تطالب والي الجهة بوقف مهرجان تقي | مجتمع
فيدرالية المجتمع المدني بأكادير تطالب والي الجهة بوقف مهرجان ''تقي''
وجه عدد من أعضاء المكتب التنفيدي لفيدرالية جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الترابية ''تقي'' التابعة لعمالة أكادير إداوتنان ''وجه'' شكاية لوالي جهة سوس ماسة مطالبين منه بوقف مهرجان ''تقي'' الذي يقام

شوف تيفي:أكادير

وجه عدد من أعضاء المكتب التنفيدي لفيدرالية جمعيات المجتمع المدني بالجماعة الترابية ''تقي'' التابعة لعمالة أكادير إداوتنان ''وجه'' شكاية لوالي جهة سوس ماسة مطالبين منه بوقف مهرجان ''تقي'' الذي يقام بذات الجماعة، وذلك بسبب ما أسموه عدم الوضوح في ميزانيته المالية.

ووفق الشكاية الموجهة لوالي جهة سوس والتي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها فإنه جرى ضبط مجموعة من الخروقات خلال تنظيم مهرجان ''تقي'' لسنة 2017، وذلك بعدما لم يتوصل الأعضاء المشتكون بتقرير مالي مفصل عن تنظيم المهرجان للسنة الماضية، والذي ينظم بشراكة مع جماعة ''تقي'' قيادة إيموزار.

وأوضح أعضاء الفيدرالية في ذات الشكاية أن هناك أعضاء ومستشاري جماعة تقي داخل مكتب الفيدرالية، وأمين مال الفيدرالية هو نفسه رئيس اللجنة المكلفة بالبيئة والثقافة والرياضة داخل الجماعة الترابية تقي. وأضاف المشتكون في رسالتهم الموجهة للوالي أن هناك مجموعة من القرارات التي وصفوها بالعشوائية والانفرادية بين الرئيس وأمين المال والتي تقصي باقي أعضاء الفيدرالية، علاوة على ممارستهم للعمل السياسي داخل الفيدرالية عكس القانون المنظم والداخلي للفيدرالية تضيف الشكاية.

وطالب أعضاء الفيدرالية في ختام شكايتهم من والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان وقف الإخبار والإتفاقات الخاصة بهذا المهرجان، مشيرين أنهم يجهلون الكيفية التي ستنظم بها نسخة 2018 بعد عيد الأضحى، إضافة إلى التسيير المالي الذي يجهل من أين أتى، والجهات الممولة للمهرجان، متسائلين عن مدى قانونيتها، إضافة إلى كون أعضاء منتخبين داخل الجماعة يشغلون منصب الرئيس وأمين المال داخل المكتب التنفيدي للفيدرالية، مطالبين بذلك وقف المهرجان إلى حين توضيح ميزانيته المالية، وتشخيص المعايير التنظيمية بمحضر المكتب التنفيدي لفيدرالية جمعيات المجتمع المدني تقي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير مهرجان تقي فيدرالية المجتمع المدني تطالب وقف مهرجان خروقات ميزانية

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