 قاضي رئيس غرفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع يتعرض للسرقة بدرب الفقراء بالبيضاء ﻿
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قاضي رئيس غرفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع يتعرض للسرقة بدرب الفقراء بالبيضاء

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 16:14 قاضي رئيس غرفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع يتعرض للسرقة بدرب الفقراء بالبيضاء | حوادث و حقوق
قاضي رئيس غرفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع يتعرض للسرقة بدرب الفقراء بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان بالبيضاء، قدمت يومه الثلاثاء، شخصا في عقده الثالث من ذوي السوابق العدلية، عقب متابعته بتهم السرقة والضرب والجرح

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان بالبيضاء، قدمت يومه الثلاثاء، شخصا في عقده الثالث من ذوي السوابق العدلية، عقب متابعته بتهم السرقة والضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشاب قوي البنية، كان في حالة تخدير مساء أول أمس الأحد، نتيجة تناوله للأقراص المهلوسة، أقدم على تخريب 6 سيارات بواسطة سيف بدرب الفقراء، قبل أن ينتقل إلى شارع الفداء ويعمد إلى شرملة مجموعة من المواطنين، مشيرا إلى أن المعني بالأمر اعترض كذلك سبيل قاض يشغل منصب رئيس غرفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع، وتورط في تعنيفه وسرقة هاتفه النقال.

وأبرز ذات المصدر إلى أن الضحية، سارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية، لتقوم فرقة الدراجين بحملة تمشيطية، مكنت من إيقاف المعني بالأمر بالرغم من مقاومته ومحاولته الفرار، مشددا على أن الحادث استنفر مختلف الأجهزة الأمنية ومن بينها عناصر الشرطة القضائية، وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.



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المغرب شوف تيفي الضحية المصالح الأمنية القاضي فرقة الدراجين

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