المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يدخل على خط الصبار المصاب ﻿

علمت شوف تيفي أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بالمعالجة الكيماوية للصبار المصاب بمنطقة صبويا بإقليم سيدي إفني واجتثاث الأغراس المصابة ولفها في أكياس مغلقة بإحكام ومن ثم

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بالمعالجة الكيماوية للصبار المصاب بمنطقة صبويا بإقليم سيدي إفني واجتثاث الأغراس المصابة ولفها في أكياس مغلقة بإحكام ومن ثم ردمها في حفر بعد التأكد من موت الحشرة.

وبهذا الشأن، قالت صفية التوزاني المديرة الجهوية للونسا بالعيون في تصريح خصت به شوف تيفي، أن مكان البؤرة مسيطر عليه وتعالج حقول الصبار رغم أن الحشرات تظهر في أماكن متفرقة وأهم طرق القضاء على الحشرة هو اجتثاث الصبار المصاب ومعالجة الأخرى.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن الحشرة القرمزية لا تشكل أي خطر على صحة المواطن لانه يُستخرج منها ملون غذائي طبيعي E120 ويدخل ضمن مكونات العديد من المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل.

هذا وحرصا على نجاة باقي حقول الصبار من هذه الآفة، يقوم الفريق الموجود في الميدان بمعالجة كيميائية وقائية لباقي أشجار الصبار غير المصابة القريبة من محيط البؤرة وعلى نواحيها.

تجدر الإشارة، أن الحشرة القرمزية ظهرت أول مرة في المغرب أواخر سنة 2014، فيما تم الإبلاغ عن أول حالة عام 2015 بمنطقة سيدي بنور.