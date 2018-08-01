بادرة...جماعة أكادير تفتح المجزرة الجماعية لتمكين المواطنين من ذبح أضاحي العيد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن الجماعة الحضرية لمدينة أكادير قد قررت وضع المجزرة الجماعية التابعة لها والمتواجدة بحي ''البطوار'' رهن إشارة ساكنة المدينة لذبح أضاحي عيد الأضحى.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن الجماعة الحضرية لمدينة أكادير قد قررت وضع المجزرة الجماعية التابعة لها والمتواجدة بحي ''البطوار'' رهن إشارة ساكنة المدينة لذبح أضاحي عيد الأضحى.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاءت هذه البادرة من أجل تيسيير عملية الذبح وتمكين ساكنة المدينة من فضاء يتوفر على كل الظروف المواتية والصحية لإحياء سنة عيد الأضحى.

وأضافت ذات المصادر، أن المجلس الجماعي سيفتح المجزرة الجماعية مباشرة بعد صلاة عيد الأضحى لاستقبال أضاحي المواطنين وسيستمر الافتتاح إلى غاية اليومين المواليين من العيد لضمان استفادة أكبر كذلك على مستوى تقطيع اللحم وغيرها من العمليات التي تلي عملية ذبح الأضحية، كما خصصت الجماعة طبيبا بيطريا خاصا لمتابعة هذه العملية، ومراقبة الأضاحي وتقديم الإرشادات والتوجيهات اللازمة لضمان السلامة الصحية للحوم ولمرور عملية النحر في ظروف جيدة.

ومن جانبها، استحسنت ساكنة مدينة أكادير هذه الالتفاتة التي وصفتها بالقيمة من مجلس جماعة أكادير، وذلك لما سيخفف من الضغط الذي يكون ممارسا على مجموعة من مواطني المدينة، لاسيما القاطنين بالعمارات والشقق السكنية التي لا تتوفر على أماكن خاصة لإجراء هذه العملية، إذ يخرجون في رحلات مكوكية للبحث عن أماكن لذبح أضاحيهم، وهناك من يضطر للقيام بنحر الأضحية داخل شقته الضيقة، بعدما كان لا يجد مكانا آخر للذبح، وهذه البادرة ستحد من المعاناة التي كانت تثقل كاهلهم مع حلول كل عيد أضحى.