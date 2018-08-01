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حصري..المغربية المتشردة بفرنسا ترفض العودة إلى المغرب وهذا ما تطالب به

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 14:57 حصري..المغربية المتشردة بفرنسا ترفض العودة إلى المغرب وهذا ما تطالب به | مجتمع
حصري..المغربية المتشردة بفرنسا ترفض العودة إلى المغرب وهذا ما تطالب به
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، تمكنت من العثور على المغربية ''جميعة'' التي تعيش متشردة بضواحي العاصمة الفرنسية، وتأكد بالفعل أنها تعيش حياة التشرد بشوارع

''شوف تيفي''


علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، تمكنت من العثور على المغربية ''جميعة'' التي تعيش متشردة بضواحي العاصمة الفرنسية، وتأكد بالفعل أنها تعيش حياة التشرد بشوارع مدينة باريس.

وأكد المصدر ذاته أن المغربية المسنة، رفضت العودة إلى المغرب، وقد طالبت فقط بمساعدتها على نقلها إلى أبنائها القاطنين بالعاصمة الفرنسية، مشددة على أن هذا الطلب يعتبر الوحيد الذي تتمنى من الجميع مساعدتها على تحقيقه.

وأبرز ذات المصدر أن المغربية ''جميعة'' تعاني نفسيا، وتؤكد على أن أعمال سحر وشعودة، كانت سببا في مغادرتها منزل الأسرة والعيش بشوارع العاصمة الفرنسية منذ سنة ونصف.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المغربية المتشردة الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان

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