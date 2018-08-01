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زلزال سياسي يلوح في سماء الحكومة وجهات الجنوب

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 14:54 زلزال سياسي يلوح في سماء الحكومة وجهات الجنوب | بوليتيك
زلزال سياسي يلوح في سماء الحكومة وجهات الجنوب
لا تستبعد مصادر مطلعة أن تتعرض حكومة سعد الدين العثماني ورؤساء وولاة الجهات الجنوبية الثلاث، لغضبة ملكية أخرى على شاكلة مشروع الحسيمة منارة المتوسط، بسبب التأخر الحاصل في الإنجاز الذي تعرفه برامج

شوف تيفي

لا تستبعد مصادر مطلعة أن تتعرض حكومة سعد الدين العثماني ورؤساء وولاة الجهات الجنوبية الثلاث، لغضبة ملكية أخرى على شاكلة مشروع الحسيمة منارة المتوسط، بسبب التأخر الحاصل في الإنجاز الذي تعرفه برامج التنمية بالجهات الثلاث الجنوبية، التي وقعت أمام الملك محمد السادس منذ سنة 2016.

وكشفت مصادر لـ جريدة ''الأخبار''، في عددها ليوم أمس الاثنين، أن حوالي 26 اتفاقية تقدر ميزانيتها بـ720 مليار سنتيم، لم يتجاوز منسوب الإنجاز فيها بعد مرور سنتين على توقيعها حوالي 30 في المائة، فيما لازالت القطاعات الوزارية تتلكأ في توفير الاعتمادات المالية المخصصة لها والمحددة في 500 مليار سنتيم، بينما حددت مساهمة الجماعات الترابية في 220 مليار سنتيم لم توفر نصفها لحد الساعة.

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