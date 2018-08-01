 قاصر يلقى مصرعه غرقا داخل بركة مائية بتارودانت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قاضي رئيس غرفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع يتعرض للسرقة بدرب الفقراء بالبيضاء | حوادث و حقوق

قاضي رئيس غرفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع يتعرض للسرقة بدرب الفقراء بالبيضاء

عاجل.. 22 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر بمدينة جنوة بإيطاليا | دولي

عاجل.. 22 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر بمدينة جنوة بإيطاليا

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يدخل على خط الصبار المصاب | مجتمع

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يدخل على خط الصبار المصاب

بادرة...جماعة أكادير تفتح المجزرة الجماعية لتمكين المواطنين من ذبح أضاحي العيد | مجتمع

بادرة...جماعة أكادير تفتح المجزرة الجماعية لتمكين المواطنين من ذبح أضاحي العيد

حصري..المغربية المتشردة بفرنسا ترفض العودة إلى المغرب وهذا ما تطالب به | مجتمع

حصري..المغربية المتشردة بفرنسا ترفض العودة إلى المغرب وهذا ما تطالب به

زلزال سياسي يلوح في سماء الحكومة وجهات الجنوب | بوليتيك

زلزال سياسي يلوح في سماء الحكومة وجهات الجنوب

قاصر يلقى مصرعه غرقا داخل بركة مائية بتارودانت | حوادث و حقوق

قاصر يلقى مصرعه غرقا داخل بركة مائية بتارودانت

بعد شهر من اعتقاله بالسعودية وفاة داعية معروف في السجن | دولي

بعد شهر من اعتقاله بالسعودية وفاة داعية معروف في السجن

بالأرقام .. تراجع عدد الحجاج الواصلين إلى السعودية | دولي

بالأرقام .. تراجع عدد الحجاج الواصلين إلى السعودية

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

قاصر يلقى مصرعه غرقا داخل بركة مائية بتارودانت

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 14:48 قاصر يلقى مصرعه غرقا داخل بركة مائية بتارودانت | حوادث و حقوق
قاصر يلقى مصرعه غرقا داخل بركة مائية بتارودانت
لقي شاب قاصر مصرعه زوال يوم أمس الإثنين، وذلك بعد غرقه داخل بركة مائية بدوار ''الكراويط'' التابع للجماعة الترابية الكفيفات بإقليم تارودانت.

شوف تيفي:تارودانت

لقي شاب قاصر مصرعه زوال يوم أمس الإثنين، وذلك بعد غرقه داخل بركة مائية بدوار ''الكراويط'' التابع للجماعة الترابية الكفيفات بإقليم تارودانت.

وحسب مصدر خاص فالهالك قصد البركة المائية التي تشكلت قبل أيام جراء الأمطار التي تهاطلت على الجماعة السالفة الذكر من أجل السباحة والهروب من لهيب الحرارة المفرطة التي تجتاح المنطقة والمسجلة لأرقام قياسية تجاوزت الأربعين درجة.

وأضاف ذات المصدر، أن الشاب ما أن ارتمى داخل البركة حتى اختفى في رمشة عين، حيث ابتلعته مياه البركة المليئة بالأوحال، وفور علمها بالحادث استنفرت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية كل أجهزتها، وهرعت لمكان الحادث حيث قامت بعملية تمشيط واسعة انتهت بانتشال جثة الشاب من قاع البركة المائية بعدما علق بالأوحال.

وتم نقل الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتارودانت من أجل اخضاعه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما فتح تحقيق دقيق من أجل تحديد حيثيات وملابسات وقوع الحادث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تارودانت مصرع شاب قاصر غرق بركة مائية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

قاضي رئيس غرفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع يتعرض للسرقة بدرب الفقراء بالبيضاء | حوادث و حقوق

قاضي رئيس غرفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع يتعرض للسرقة بدرب الفقراء بالبيضاء

سقوط عصابة مختطفي النساء في الشارع العام بتمارة | حوادث و حقوق

سقوط عصابة مختطفي النساء في الشارع العام بتمارة

بعد توالي الفضائح..مغاربة يطلقون حملة لا ترسلوا نساءكم إلى ممتهني الرقية الشرعية | حوادث و حقوق

بعد توالي الفضائح..مغاربة يطلقون حملة ''لا ترسلوا نساءكم إلى ممتهني الرقية الشرعية''

انفـــراد..قبل عيد الأضحــى..مغربي حصل مراتو كادير ليه السحور قتلــها | حوادث و حقوق

انفـــراد..قبل عيد الأضحــى..مغربي حصل مراتو كادير ليه السحور قتلــها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سكان سيدي مومن فكازا طالع ليهم الدم والسلطات آوت حول عملية بيع أضاحي العيد | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

سكان سيدي مومن فكازا طالع ليهم الدم والسلطات آوت حول عملية بيع أضاحي العيد

يُلقبونــها بصيدلية العيون..هذه فوائد شجــرة الطلح الصحية بالصحراء المغربية | خارج البلاطو

يُلقبونــها بصيدلية العيون..هذه فوائد شجــرة الطلح الصحية بالصحراء المغربية

من قلب ضيعة بصفــرو..ها علاش خاصكم تشريو الحولي بالترقيم | خارج البلاطو

من قلب ضيعة بصفــرو..ها علاش خاصكم تشريو الحولي بالترقيم

بالفيديو..العثور على سحر خطير بشاطئ بمدينة أكادير‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..العثور على سحر خطير بشاطئ بمدينة أكادير‎

﻿

آخر المستجدات

قاضي رئيس غرفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع يتعرض للسرقة بدرب الفقراء بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

قاضي رئيس غرفة بالمحكمة الابتدائية عين السبع يتعرض للسرقة بدرب الفقراء بالبيضاء

عاجل.. 22 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر بمدينة جنوة بإيطاليا | دولي

عاجل.. 22 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر بمدينة جنوة بإيطاليا

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يدخل على خط الصبار المصاب | مجتمع

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يدخل على خط الصبار المصاب

بادرة...جماعة أكادير تفتح المجزرة الجماعية لتمكين المواطنين من ذبح أضاحي العيد | مجتمع

بادرة...جماعة أكادير تفتح المجزرة الجماعية لتمكين المواطنين من ذبح أضاحي العيد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.