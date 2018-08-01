قاصر يلقى مصرعه غرقا داخل بركة مائية بتارودانت ﻿

لقي شاب قاصر مصرعه زوال يوم أمس الإثنين، وذلك بعد غرقه داخل بركة مائية بدوار ''الكراويط'' التابع للجماعة الترابية الكفيفات بإقليم تارودانت.

شوف تيفي:تارودانت

لقي شاب قاصر مصرعه زوال يوم أمس الإثنين، وذلك بعد غرقه داخل بركة مائية بدوار ''الكراويط'' التابع للجماعة الترابية الكفيفات بإقليم تارودانت.

وحسب مصدر خاص فالهالك قصد البركة المائية التي تشكلت قبل أيام جراء الأمطار التي تهاطلت على الجماعة السالفة الذكر من أجل السباحة والهروب من لهيب الحرارة المفرطة التي تجتاح المنطقة والمسجلة لأرقام قياسية تجاوزت الأربعين درجة.

وأضاف ذات المصدر، أن الشاب ما أن ارتمى داخل البركة حتى اختفى في رمشة عين، حيث ابتلعته مياه البركة المليئة بالأوحال، وفور علمها بالحادث استنفرت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية كل أجهزتها، وهرعت لمكان الحادث حيث قامت بعملية تمشيط واسعة انتهت بانتشال جثة الشاب من قاع البركة المائية بعدما علق بالأوحال.

وتم نقل الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتارودانت من أجل اخضاعه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما فتح تحقيق دقيق من أجل تحديد حيثيات وملابسات وقوع الحادث.