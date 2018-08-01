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بعد شهر من اعتقاله بالسعودية وفاة داعية معروف في السجن

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 14:47 بعد شهر من اعتقاله بالسعودية وفاة داعية معروف في السجن | دولي
بعد شهر من اعتقاله بالسعودية وفاة داعية معروف في السجن
أعلن حساب ''معتقلي الرأي في السعودية'' عبر موقع ''تويتر''، عن وفاة الشيخ السعودي المعتقل منذ 22 أبريل 2016، سليمان أحمد الدويش في السجون جراء التعذيب.

شوف تيفي

أعلن حساب ''معتقلي الرأي في السعودية'' عبر موقع ''تويتر''، عن وفاة الشيخ السعودي المعتقل منذ 22 أبريل 2016، سليمان أحمد الدويش في السجون جراء التعذيب.

وقال الحساب الذي يهتم بنشر أخبار المعتقلين في السعودية الثلاثاء: ''تأكد لنا خبر وفاة المعتقل الشيخ سليمان الدويش تحت التعذيب في السجن، ويتحفظ حساب معتقلي الرأي عن ذكر تفاصيل التعذيب الذي تسبب بوفاة الدويش تقديراً لشخصه''.

وفي يوم 22 أبريل 2016، اعتقلت السلطات السعودية الداعية سليمان الدويش بعد أقل يوم من نشر تغريدات حذر من خلالها الملك سلمان، بشكل غير مباشر، من منح الثقة لابنه ولي ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان، الذي وصفه بـ''''المراهق والمدلل''، بحسب وسائل إعلام سعودية.

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