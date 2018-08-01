بالأرقام .. تراجع عدد الحجاج الواصلين إلى السعودية ﻿

عكس السنة الماضية، فقد تراجع عدد الحجاج الواصلين إلى الديار المقدسة لآداء مناسك الحج، حيث أفادت السلطات السعودية، يومه الثلاثاء، بأن عدد الحجاج القادمين من الخارج لموسم حج هذا العام بلغ مليونا و486

''شوف تيفي''

عكس السنة الماضية، فقد تراجع عدد الحجاج الواصلين إلى الديار المقدسة لآداء مناسك الحج، حيث أفادت السلطات السعودية، يومه الثلاثاء، بأن عدد الحجاج القادمين من الخارج لموسم حج هذا العام بلغ مليونا و486 ألفا و958 حاجا منذ بدء القدوم (مطلع ذو القعدة 1439هـ) إلى غاية يوم أمس الاثنين، أي بانخفاض قدر ب 10 آلاف و529 حاجا (0.7 في المئة) قياسا بالفترة ذاتها من موسم الحج الماضي.

وبحسب إحصائيات صادرة عن المديرية العامة للجوازات بالمملكة، فإن عدد الحجاج القادمين جوا بلغ مليونا و392 ألفا و928 حاجا وحاجة، وعن طريق البر 78 ألفا و282 حاجا، وعبر البحر 15 ألفا و748 حاجا.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنها أنهت ترتيبات قدوم مليوني حاج وحاجة من أكثر من 80 دولة لموسم حج هذا العام.

وكان الفوج الأول من الحجاج المغاربة وصل يوم 27 يوليوز الماضي إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم الحج لسنة 1439 هجرية.