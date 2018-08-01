سقوط عصابة مختطفي النساء في الشارع العام بتمارة ﻿

أحالت عناصر المركز القضائي للدرك بتمارة، صباح أمس الاثنين، عصابة إجرامية خطيرة، تتكون من 4 أشخاص بينهم قاصرون على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، في انتظار إيقاف عنصرين آخرين

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أحالت عناصر المركز القضائي للدرك بتمارة، صباح أمس الاثنين، عصابة إجرامية خطيرة، تتكون من 4 أشخاص بينهم قاصرون على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، في انتظار إيقاف عنصرين آخرين ينشطان ضمن نفس الشبكة.

وقرر الوكيل العام إيداع المتهمين الأربعة المنحدرين من عين عتيق وتمارة، سجن "العرجات" بسلا، من أجل متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية واختطاف النساء، بهدف سرقة ممتلكاتهم، وفق ما جاء في صحيفة "الأخبار" بعددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وأكدت الضحايا أنه تتم الإطاحة بهن عبر آلية “الأطوسطوب” انطلاقا من شاطئ "الهرهورة والصخيرات" من طرف عصابة إجرامية تستعمل ناقلة جديدة، حيث تتم سرقة ممتلكاتهن وتركهن في الخلاء بتراب جماعة "عين عتيق و الصخيرات".