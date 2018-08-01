بعد توالي الفضائح..مغاربة يطلقون حملة ''لا ترسلوا نساءكم إلى ممتهني الرقية الشرعية'' ﻿

بعد توالي فضائح بعض ممتهني الرقية الشرعية بالمغرب، قرر نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، إطلاق حملة تهدف إلى تحذير المواطنين من التعامل مع هؤلاء الرقاة، أطلقوا عليها

''شوف تيفي''

بعد توالي فضائح بعض ممتهني الرقية الشرعية بالمغرب، قرر نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، إطلاق حملة تهدف إلى تحذير المواطنين من التعامل مع هؤلاء الرقاة، أطلقوا عليها ''لا ترسلوا نساءكم إلى ممتهني الرقية الشرعية''.

وطالب مطلقو الحملة ''الأزواج'' وجميع أفراد الأسر المغربية، بضرورة تجنب التعامل مع بعض الرقاة الشرعيين، مؤكدين تعرض نساء للاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي على يد رقاة خاصة أولئك المتواجدين بمدن كبرى كمدينة الدار البيضاء وسلا.

ومن جهة أخرى، اختار نشطاء الدفاع عن الرقاة، رافضين التعميم لأن البعض منهم لا يستغل الدين ولا يكون هدفهم التحرش بأجساد نساء خلال علاجهم بالقرآن، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة قيام الرقاة بخطوات تهدف إلى تحسين سمعتهم التي أساء إليها رقاة معروفون.