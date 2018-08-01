 الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث صدم سيارة للحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني على أنه إرهابي ﻿
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الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث صدم سيارة للحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني على أنه إرهابي

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 14:01 الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث صدم سيارة للحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني على أنه إرهابي | دولي
الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث صدم سيارة للحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني على أنه إرهابي
قالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع حادث صدم سيارة للحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني، الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، على أنه عمل إرهابي.

شـــوف تيفي: وكــالات

 قالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع حادث صدم سيارة للحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني، الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، على أنه عمل إرهابي.

وأوضحت الشرطة في بيان أنها تتعامل مع الحادثة على أنها ذات صلة بالإرهاب وأن السائق، وهو في أواخر العشرينيات من العمر، محتجز في مركز للشرطة في جنوب لندن.

وأضافت أنه "ألقي القبض عليه (السائق) للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب. لم يكن هناك غيره في السيارة التي مازالت في المكان وقيد التفتيش. ولم نعثر على أسلحة في هذه المرحلة".

وأصيب عدد من المارة بعدما صدمت سيارة، صباح اليوم، الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني.

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