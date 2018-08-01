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أردوغان يعلن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 14:00 أردوغان يعلن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية | بوليتيك
أردوغان يعلن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، التي تعد فخر القطاع الصناعي في الولايات المتحدة.

شوف تيفي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية، التي تعد فخر القطاع الصناعي في الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم، بمناسبة مرور 17 عاما على تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، ونقلتها وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف "أردوغان"، أن بلاده عازمة على تصنيع وتصدير منتجات بجودة أفضل من تلك التي تستوردها بعملات أجنبية، لافتا إلى أن تركيا تمتلك مؤهلات تمكنها من تحقيق ذلك.

وعن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها تركيا، قال"أردوغان "بعد أن فشلوا في إرغامنا على تنفيذ ما يريدونه على الأرض لم يترددوا في استخدام السلاح الاقتصادي ضدنا"، في إشارة إلى الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت بعض الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة.

كما وعد الرئيس التركي المستثمرين الأجانب بمزيد من الحوافز، حيث قال: "سنقدم مزيدا من الحوافز لمن يفكرون في الاستثمار ببلادنا"، مشيرا إلى أن أحد أهدافه هو مضاعفة دخل الفرد التركي بحلول عام 2023.

ويظهر من بيانات موقع "ITC Trade"، أن واردات تركيا من الولايات المتحدة بلغت العام الماضي، نحو 12 مليار دولار، شكلت المنتجات الإلكترونية منها قرابة 600 مليون دولار.

 وتوترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية قضية القس الأمريكي، "آندرو برونسون"، حيث يرجع الخلاف بشكل أساسي، إلى استمرار أنقرة احتجاز ومحاكمة القس، بتهم تتعلق بالإرهاب في غرب تركيا.

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