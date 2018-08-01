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''الخطافة'' و سـائقو ''الطاكسي الكبيرة'' يحدثان أزمة خانقة وفوضى عارمة بفــاس.. من المسـؤول ؟

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 13:21 الخطافة و سـائقو الطاكسي الكبيرة يحدثان أزمة خانقة وفوضى عارمة بفــاس.. من المسـؤول ؟ | مجتمع
''الخطافة'' و سـائقو ''الطاكسي الكبيرة'' يحدثان أزمة خانقة وفوضى عارمة بفــاس.. من المسـؤول ؟
يعتبــر النقل السري بمدينة فاس حلا لأزمة النقل التي يعيش الكثير من السكان معاناتها اليومية المتكررة ، خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين يقطنون بضواحي المدينة المهمشة كـ ''رأس الماء'' و ''ولاد طيب'' و

شوف تيفي: م.ق

 يعتبــر النقل السري بمدينة فاس حلا لأزمة النقل التي يعيش الكثير من السكان معاناتها اليومية المتكررة ، خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين يقطنون بضواحي المدينة المهمشة كـ "رأس الماء" و "ولاد طيب" و "سيدي حرازم" و "مولاي يعقوب" ، والذين لا يجدون أي حل آخر سوى استعمال هذا النوع من النقل رغــم أنهم على علم بأنه يخالف القانون لكنه يظل الحل الوحيد للتنقل إلى مقرات عملهم أو محل سكناههم.

في وسط المدينة "لافياط" تصطف سيارات النقل السري "الخطــافة" في الصباح الباكر والمساء أمام مسجد "الإمام علي" أو بالقرب من "ماكدونالدز" و "باب الفتوح" وأماكن أخرى... في انتظار الزبائن الذين لم يعودوا يهتمون بالمخاطرة التي يقدمون عليها حين يقبلون بركوب تلك السيارات المهترئة، والتي يفتقر بعضها حتى إلى زجاج النوافذ، لكنها على الأقل تمكنهم من الوصول إلى مقـر عملهم صباحا و مســاكنهم ليلا...

وسبــق لنقابة ســائقي وأرباب سيارات الأجرة الصغيرة بفاس أن احتجو على ظاهرة النقل السري ورفعوا لافتات فوق سياراتهم حملت فيها مسؤولا أمنيا بولاية أمن فاس مسؤولية استفحال النقل السري بالمدينة، كأحد أسباب هذا الاحتجاج الذي سبقته مسيرات واحتجاجات سابقة أمام مقري ولايتي الأمن والجهة وبشعارات كثيرة من ضمنها "النقل السري فوضى عارمة وراءها مسؤول أمني" و "النقل السري فوضى وهم باغيين يردوه موضة" و " حشومة عليك راحنا عقنا بيك ..." و "فاس يا جوهرة خرجو عليك الشفارة" في إشارة منهم لتواطؤ بعض المسؤولين داخل المدينة مع هؤلاء.

ويستغرب نقابيون من الفوضى العارمة التي يعرفها القطاع و "هجوم الطاكسيات الكبيرة على المدار الحضري" في منافسة غير مشروعة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويطالبون كل مرة والي الجهة بالتدخل وتحمل مسؤوليته في تنظيم القطاع .

ويعاني سائقو "الطاكسي الصغيرة" من زحف زملائهم سائقي سيارات الأجرة الكبيرة على المدار الحضري في خطوط غير مرخصة، ما سبب مناوشات واستفزازات بين الطرفين على إيقاع الاحتجاجات المتبادلة، واستمرار أجواء الاحتقان بين الطرفين.

وتبقـى ظاهرة "النقل السري" وزحف " الطاكسي الكبيرة" من ضمن المشاكل الكبيرة التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بالعاصمة العلمية كما تعرض حياة المواطن الفاسي لمخاطر كبيرة وللخطر في غياب أي اهتمام من طرف المسؤولين ونزولهم إلى الحوار مع النقابات التي تمثل القطاع بالمدينة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي طاكسيات المدار الكبيرة العاصمة العلمية فاس

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