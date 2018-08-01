 ســكوب : الحقيقة الكاملة حول فضيحة مستشار جماعي بطنجة و صورته المسيئة مع ميسي وهاكيفاش دخل للمنصة الشرفية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد توالي الفضائح..مغاربة يطلقون حملة لا ترسلوا نساءكم إلى ممتهني الرقية الشرعية | حوادث و حقوق

بعد توالي الفضائح..مغاربة يطلقون حملة ''لا ترسلوا نساءكم إلى ممتهني الرقية الشرعية''

الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث صدم سيارة للحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني على أنه إرهابي | دولي

الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث صدم سيارة للحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني على أنه

أردوغان يعلن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية | بوليتيك

أردوغان يعلن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية

بث مباشر.. انهيار جسر في جنوى بإيطاليا | بووز

بث مباشر.. انهيار جسر في جنوى بإيطاليا

الخطافة و سـائقو الطاكسي الكبيرة يحدثان أزمة خانقة وفوضى عارمة بفــاس.. من المسـؤول ؟ | مجتمع

''الخطافة'' و سـائقو ''الطاكسي الكبيرة'' يحدثان أزمة خانقة وفوضى عارمة بفــاس.. من المسـؤول ؟

ســكوب : الحقيقة الكاملة حول فضيحة مستشار جماعي بطنجة و صورته المسيئة مع ميسي وهاكيفاش دخل للمنصة الشرفية | بوليتيك

ســكوب : الحقيقة الكاملة حول فضيحة مستشار جماعي بطنجة و صورته المسيئة مع ميسي وهاكيفاش دخل للمنصة

انفـــراد..قبل عيد الأضحــى..مغربي حصل مراتو كادير ليه السحور قتلــها | حوادث و حقوق

انفـــراد..قبل عيد الأضحــى..مغربي حصل مراتو كادير ليه السحور قتلــها

مؤلم..وفاة شخصين غرقا بضيعة تابعة لكولونيل سابق بالصخيرات+صور | حوادث و حقوق

مؤلم..وفاة شخصين غرقا بضيعة تابعة لكولونيل سابق بالصخيرات+صور

بالفيديو..هذه حقيقة منع مصطافين من السباحة ووضع أحجار اسمنتية بشاطئ السعيدية | مجتمع

بالفيديو..هذه حقيقة منع مصطافين من السباحة ووضع أحجار اسمنتية بشاطئ السعيدية

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

ســكوب : الحقيقة الكاملة حول فضيحة مستشار جماعي بطنجة و صورته المسيئة مع ميسي وهاكيفاش دخل للمنصة الشرفية

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 13:07 ســكوب : الحقيقة الكاملة حول فضيحة مستشار جماعي بطنجة و صورته المسيئة مع ميسي وهاكيفاش دخل للمنصة الشرفية | بوليتيك
ســكوب : الحقيقة الكاملة حول فضيحة مستشار جماعي بطنجة و صورته المسيئة مع ميسي وهاكيفاش دخل للمنصة الشرفية
متابعة من ''شوف تيفي'' لتفاصيل الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع تحت عنوان ''برلماني و فضيحة صورته مع ميسي''،و حول بحثتنا عن صورة المواطن الذي جالس ''علية '' قوم كرة القدم بالمنصة الشرفية لملعب ابن بطوطة

شـــوف تيفي:

 متابعة من "شوف تيفي" لتفاصيل الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع تحت عنوان "برلماني و فضيحة صورته مع ميسي"،و حول بحثتنا عن صورة المواطن الذي جالس "علية " قوم كرة القدم بالمنصة الشرفية لملعب ابن بطوطة وأراد الصورة مع ميسي ، أكدت مصادرنا، أن الرجل لا علاقة له إطلاقا بالرياضة ولا بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم .

و أضافت ذات المصادر،أن الأخير تسلل للمنصة ما بين الجولتين وجلس في مقعد نور الدين البوشحاتي رئيس لجنة المنتخبات الوطنية سابقا الذي طرده بعد العودة من الاستراحة من مقعده ، ولم يتابع ولا لقطة من الجولة الثانية مكتفيا فقط بمراقبة أعضاء المنصة ويفكر في كيفية أخذ سيلفي مع النجم ميسي إلى أن وصلت اللحظة ،ليكون الجزاء "غملة " من ميسي

 وحسب مصدر شوف تيفي فإن هذا المواطن هو مستشار جماعي بطنجة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب مستشار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أردوغان يعلن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية | بوليتيك

أردوغان يعلن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية

حزب السنبلة على موعد مع عاصفة سياسية تقود إلى الانشقاق بسبب كرسي الأمانة العامة | بوليتيك

حزب السنبلة على موعد مع عاصفة سياسية تقود إلى الانشقاق بسبب كرسي الأمانة العامة

حزب السنبلة على موعد مع عاصفة سياسية تقود إلى الانشقاق بسبب كرسي الأمانة العامة | بوليتيك

حزب السنبلة على موعد مع عاصفة سياسية تقود إلى الانشقاق بسبب كرسي الأمانة العامة

ازدواجية العدالة والتنمية.. نقابة البيجيدي تصطف مع الأساتذة المتعاقدين ضد الحكومة التي يقودها نفس الحزب وتطالب بإلغاء التعاقد | بوليتيك

ازدواجية العدالة والتنمية.. نقابة البيجيدي تصطف مع الأساتذة المتعاقدين ضد الحكومة التي يقودها نفس الحزب وتطالب بإلغاء التعاقد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مجزرة الخميسات.. هاعلاش ذبح سيرور مْــراتو و ضرب ولادو | بــووز
منذ 2 ساعات

مجزرة الخميسات.. هاعلاش ذبح سيرور مْــراتو و ضرب ولادو

أول رد على فيديو شاطئ السعيدية وضع أحجار اسمنتية بالبحــر ..الفيديو قديم بزاف | بــووز

أول رد على فيديو شاطئ السعيدية وضع أحجار اسمنتية بالبحــر ..الفيديو قديم بزاف

أعضاء مجلس جهة الشرق يصادقون بالاجماع على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي | بــووز

أعضاء مجلس جهة الشرق يصادقون بالاجماع على تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

فيديو الستاتي عبد العزيز بعنوان بكيت على موت دوك الناس | قنوات أخرى

فيديو الستاتي عبد العزيز بعنوان بكيت على موت دوك الناس

﻿

آخر المستجدات

بعد توالي الفضائح..مغاربة يطلقون حملة لا ترسلوا نساءكم إلى ممتهني الرقية الشرعية | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

بعد توالي الفضائح..مغاربة يطلقون حملة ''لا ترسلوا نساءكم إلى ممتهني الرقية الشرعية''

الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث صدم سيارة للحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني على أنه إرهابي | دولي

الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث صدم سيارة للحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني على أنه

أردوغان يعلن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية | بوليتيك

أردوغان يعلن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية

بث مباشر.. انهيار جسر في جنوى بإيطاليا | بووز

بث مباشر.. انهيار جسر في جنوى بإيطاليا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.