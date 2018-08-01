ســكوب : الحقيقة الكاملة حول فضيحة مستشار جماعي بطنجة و صورته المسيئة مع ميسي وهاكيفاش دخل للمنصة الشرفية ﻿

متابعة من ''شوف تيفي'' لتفاصيل الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع تحت عنوان ''برلماني و فضيحة صورته مع ميسي''،و حول بحثتنا عن صورة المواطن الذي جالس ''علية '' قوم كرة القدم بالمنصة الشرفية لملعب ابن بطوطة

شـــوف تيفي:

متابعة من "شوف تيفي" لتفاصيل الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع تحت عنوان "برلماني و فضيحة صورته مع ميسي"،و حول بحثتنا عن صورة المواطن الذي جالس "علية " قوم كرة القدم بالمنصة الشرفية لملعب ابن بطوطة وأراد الصورة مع ميسي ، أكدت مصادرنا، أن الرجل لا علاقة له إطلاقا بالرياضة ولا بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم .

و أضافت ذات المصادر،أن الأخير تسلل للمنصة ما بين الجولتين وجلس في مقعد نور الدين البوشحاتي رئيس لجنة المنتخبات الوطنية سابقا الذي طرده بعد العودة من الاستراحة من مقعده ، ولم يتابع ولا لقطة من الجولة الثانية مكتفيا فقط بمراقبة أعضاء المنصة ويفكر في كيفية أخذ سيلفي مع النجم ميسي إلى أن وصلت اللحظة ،ليكون الجزاء "غملة " من ميسي

وحسب مصدر شوف تيفي فإن هذا المواطن هو مستشار جماعي بطنجة.