انفـــراد..قبل عيد الأضحــى..مغربي حصل مراتو كادير ليه السحور قتلــها ﻿

طالبت عائلة مغربية تنحدر من منطقة ولاد حدو بالدارالبيضاء بترحيل جثمان ابنتها من مدينة تورينو الإيطالية إلى الدارالبيضاء.

شــــوف تيفي:م غ

طالبت عائلة مغربية تنحدر من منطقة ولاد حدو بالدارالبيضاء بترحيل جثمان ابنتها من مدينة تورينو الإيطالية إلى الدارالبيضاء.

و قد لقيت "فاطمة البالغة من العمر 48 مصرعها بعد تلقيها طعنات قاتلة من زوجها نهاية الأسبوع بعد خلاف بينهما أرجعته مصادرنا إلى عثور الزوج على أعمال سحر و شعوذة تحت سرير نومه.

و كشفت مصادرنا،أن الزوج طالب الطلاق من زوجته قبل وقوع الجريمة بعد ارتباطه بأخرى الأمر الذي لم تتقبله الزوجة و التي حاولت حسب ذات المصادر الحفاظ على عش الزوية الذي دام أكثر من عشر سنوات أثمر طفلين.