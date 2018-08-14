مؤلم..وفاة شخصين غرقا بضيعة تابعة لكولونيل سابق بالصخيرات+صور ﻿

لقي شخصان بينهما طفل، عصر أمس الاثنين، حتفهما غرقا ببحيرة مائية وسط ضيعة فلاحية توجد بمنطقة الصخيرات، تعود ملكيتها لبرلماني حالي وهو كولونيل سابق يدعى (ر.هـ).

"شوف تيفي"

لقي شخصان بينهما طفل، عصر أمس الاثنين، حتفهما غرقا ببحيرة مائية وسط ضيعة فلاحية توجد بمنطقة الصخيرات، تعود ملكيتها لبرلماني حالي وهو كولونيل سابق يدعى (ر.هـ).



وحسب مصدر مطلع في كشفه عن تفاصيل الفاجعة فإن الطفل القاصر اعتاد العمل كل عطلة صيفية بالضيعة، وبينما كان يسقي بعض الأشجار انقطع الماء وخلال محاولته إصلاح مضخة الماء وأمام عدم وضع سياج لحماية البشر والحيوان من السقوط في البحيرة انزلق الطفل المسمى قيد حياته "عثمان" في البحيرة، فالتصق في أوحال القعر ، مما دفع بحارس الضيعة وهو في نفس الوقت مكلف بعمالها لمدة طويلة المسمى قيد حياته "أحمد" وهو رب أسرة إلى الغوص لإنقاذ الطفل القاصر غير أنهما فارقا الحياة معا وسط تلك البحيرة.

وقد أكد أب الغريق القاصر ل "شوف تيفي"، بأن ابنه المتوفى كان يشتغل كل صيف بالضيعة من أجل إعانة نفسه لشراء حاجياته وقت الدراسة، إلا أن صاحب الضيعة يريد إنكار تشغيله لـ"عثمان" الطفل القاصر ذي الـ 15سنة و"أحمد" رب أسرة يسكن قريبا من الضيعة.