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بالفيديو..هذه حقيقة منع مصطافين من السباحة ووضع أحجار اسمنتية بشاطئ السعيدية

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 12:16 بالفيديو..هذه حقيقة منع مصطافين من السباحة ووضع أحجار اسمنتية بشاطئ السعيدية | مجتمع
بالفيديو..هذه حقيقة منع مصطافين من السباحة ووضع أحجار اسمنتية بشاطئ السعيدية
نفى أصحاب مقهى توجد على شاطئ السعيدية الفيديو المتداول بخصوص منع مصطافين من السباحة بالمنطقة الساحلية المقابلة لمقهى عمد أصحابها إلى وضع أحجار اسمنتية بالشاطئ،مؤكدين أن الفيديو قديم يعود لسنة 2016

"شوف تيفي"

نفى أصحاب مقهى توجد على شاطئ السعيدية الفيديو المتداول بخصوص منع مصطافين من السباحة بالمنطقة الساحلية المقابلة لمقهى عمد أصحابها إلى وضع أحجار اسمنتية بالشاطئ،مؤكدين أن الفيديو قديم يعود لسنة 2016

وأضاف أصحاب المقهى لـ "شوف تيفي" أن الفيديو المتداول قديم، مؤكدين في الوقت نفسه أن مصطافي شاطئ السعيدية يسبحون بمياه البحر بدون حواجز،كما عمد المسؤولون إلى منع أصحب الجيت السكي.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت مقطع فيديو جد مثير، يظهر وضع أحجار اسمنتية على جزء من الشاطئ .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شاطئ السعيدية الدراجة المائية الساحلية

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