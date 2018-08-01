عاجل..فاجعة تهز إيطاليا: انهيار جسر وأنباء عن سقوط ضحايا ﻿

كشفت الشرطة الإيطالية ومسؤولون من هيئة الإطفاء إن جسرا للسيارات انهار يومه الثلاثاء قرب مدينة جنوة في شمال إيطاليا، وأكدت أن الأنباء الأولية تشير إلى سقوط ضحايا.

"شوف تيفي"

كشفت الشرطة الإيطالية ومسؤولون من هيئة الإطفاء إن جسرا للسيارات انهار يومه الثلاثاء قرب مدينة جنوة في شمال إيطاليا، وأكدت أن الأنباء الأولية تشير إلى سقوط ضحايا.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية فقد عرض التلفزيون الإيطالي صورا للجسر المنهار الذي أقيم على الطريق السريع (إيه 10) في ستينيات القرن الماضي وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.

وعلاقة بالحادث، فقد أكدت الحكومة الإيطالية في كشفها عن بعض التفاصيل، أن الأمر يتعلق بكارثة، ومن المنتظر أن تكون الخسائر البشرية كبيرة بعد انهيار جسر جنوى.