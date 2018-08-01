عــاجل:العثورعلى جثة مواطن ميتا داخل خيمة بشاطئ فم الواد إقليم العيون ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أنه جرى العثور صباح اليوم الثلاثاء على جثة مواطن متوفى وسط خيمة بشاطئ فم الواد على بعد 25 كلم عن مدينة العيون.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أنه جرى العثور صباح اليوم الثلاثاء على جثة مواطن متوفى وسط خيمة بشاطئ فم الواد على بعد 25 كلم عن مدينة العيون.

وأضافت مصادرنا، أن المواطنين وبعد عثورهم على جثة المصطاف، أشعروا رجال الدرك الملكي بالواقعة حيث حلوا بعين المكان لمعاينة جثة الهالك ومباشرة التحقيق.

وكشف ذات المصادر، أن الهالك الذي تُوفي في ظروف غامضة، يُُجهل لحدود الساعة ما إذا تعرض لعملية قتل أم لا.

وأمام هذا الأمر، تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات التابع لمستشفى مولاي الحسن بالمهدي قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.