حصري..تفاصيل جديدة خاصة بمجزرة الخميسات والقضية خطيرة بزاف+صور ﻿

في جديد مجزرة الخميسات والتي أقدم خلالها زوج يوم أمس الاثنين، بذبح زوجته وشرملة أفراد أسرته، أكد مصدر مطلع أن المعطيات الأولى المتداولة بخصوص الواقعة، تشير إلى أن السبب الرئيسي وراء وقوع الجريمة

"شوف تيفي"

في جديد مجزرة الخميسات والتي أقدم خلالها زوج يوم أمس الاثنين، بذبح زوجته وشرملة أفراد أسرته، أكد مصدر مطلع أن المعطيات الأولى المتداولة بخصوص الواقعة، تشير إلى أن السبب الرئيسي وراء وقوع الجريمة يتمثل في وجود مشاكل عائلية نتيجة شكوك حول وجود خيانة زوجية.

وأكد ذات المصدر أن الزوجة الضحية وزوجها المتورط في هذا الفعل الإجرامي ينتميان لأسرة واحدة وبالتالي فإن هذه الأسرة تحاول التكتم وعدم الكشف عن المعطيات الخطيرة والصادمة حول الجريمة المروعة والتي راحت ضحيتها زوجة في عمر الزهور وأصيب خلالها ابناها وقريباها.

وأشار ذات المصدر إلى أن التحقيقات ما تزال متواصلة مع الزوج من طرف مصالح الدرك الملكي التي تسلمته من المصالح الأمنية بعد اعتقاله للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.