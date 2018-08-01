الحرارة بزاف بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، طقسا حارا بالسهول الغربية للأطلس، وبسوس وبالجنوب وداخل الأقاليم الجنوبية، مع تكون سحب منخفضة خلال الليل والصباح مع تكون كتل ضبابية

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، طقسا حارا بالسهول الغربية للأطلس، وبسوس وبالجنوب وداخل الأقاليم الجنوبية، مع تكون سحب منخفضة خلال الليل والصباح مع تكون كتل ضبابية محلية.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة مع زخات رعدية محليا قوية، واحتمال هبات قوية تحت الرعد وبرد بكل من الجنوب الشرقي للمملكة، وبمرتفعات الأطلسين الكبير والصغير، ومن المحتمل أن تهب جنوب المنطقة الشرقية. كما ستهم سحب كثيفة غير مستقرة نوعا ما داخل الأقاليم الجنوبية، مما سيعطي الفرصة لنزول قطرات مطرية أحيانا.

عدا ذلك، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات البلاد.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من الشمال أو الغرب عموما فوق جميع جهات البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 25 و31 درجة بالسهول الغربية للأطلس وبسوس والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و25 درجة بالمناطق الأخرى للبلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و42 درجة بالسهول الداخلية وسوس وداخل الشياظمة والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و39 درجة بداخل سايس وولماس والمنطقة الشرقية والسهول المحيطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 26 و31 درجة بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل ما بين الرباط وبوجدور.