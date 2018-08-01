فعاليات مدينة أكادير تحتفي بــ''عيد البحر'' وتنظم مسابقات رياضية وأنشطة فنية ﻿

ينظم '' نادي أكادير للزوارق الشراعية '' في عرض المياه المحاذية لشاطئ المدينة ومحيطها إلى غاية 15 غشت الجاري ، مجموعة من المسابقات الرياضية والأنشطة الفنية والترفيهية ، وذلك إحياء لتظاهرة ''عيد البحر

شوف سبور (و م ع)

ينظم '' نادي أكادير للزوارق الشراعية '' في عرض المياه المحاذية لشاطئ المدينة ومحيطها إلى غاية 15 غشت الجاري ، مجموعة من المسابقات الرياضية والأنشطة الفنية والترفيهية ، وذلك إحياء لتظاهرة ''عيد البحر ''.

وأشارت وكالة المغرب العربي للأنباء، يومه الاثنين، أن الأنشطة المنظمة في هذا الإطار تتوزع بين تنظيم سباق للزوارق الشراعية ، ومباراة في السباحة ، إلى جانب تلقين المبادئ الأولية لفنون السباحة لفائدة عدد من الأطفال والشبان.

كما يتضمن برنامج هذا الاحتفال تنظيم رحلة بحرية في عرض الساحل المحاذي لمنطقة أنزا شمال مدينة أكادير ، حيث سيشارك المستفيدون من هذه الرحلة البحرية في مسابقة للصيد بواسطة الصنارات اليدوية.

وعلاوة عن الأنشطة المنظمة في عرض مياه البحر، ستشهد فضاءات أخرى على اليابسة تنظيم أنشطة أخرى من ضمنها على الخصوص ندوة تحسيسية للتحفيز على حماية المحيط البيئي البحري ، يساهم في تنشيطها أخصائيون ومهتمون بمجال المحافظة على البيئة ، إلى جانب المنظمة المدنية ''سورف ريدر ـ المغرب ''.

كما سيقام بالمناسبة ذاتها تنظيم معرض للوحات الفنية ، وورشة لتلقين فن الرسم حيث سيتم اتخاذ موضوع البحر كتيمة لهذه الورشة ، فضلا عن تنظيم حفل للموسيقى والرقص.

يشار أن بلاغا لـ''نادي أكادير للزوارق الشراعية'' أكد أن تنظيم تظاهرة رياضية وفنية متعددة الاهتمامات بمناسبة ''عيد البحر'' يشكل فرصة للعموم لاكتشاف عالم البحر في أبعاده المتعددة ، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور من مختلف الأجيال للالتقاء والتبادل والمشاركة في الاستمتاع بالموسيقى والرقص والرياضة.