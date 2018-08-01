نقل الطفلة ''ملاك'' ضحية اغتصاب والدها لها إلى مستشفى الأطفال الهاروشي بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الطفلة ''ملاك'' ضحية الاغتصاب على يد والدها ما تسبب في افتضاض بكارتها، تم يومه الاثنين، نقلها إلى مستشفى الأطفال الهاروشي التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء،

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الطفلة ''ملاك'' ضحية الاغتصاب على يد والدها ما تسبب في افتضاض بكارتها، تم يومه الاثنين، نقلها إلى مستشفى الأطفال الهاروشي التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، حتى تحصل على الرعاية الصحية والنفسية.

وأضاف المصدر ذاته أن العديد من الجمعيات الحقوقية، قررت الوقوف إلى جانب الطفلة ''ملاك''، مؤكدا أن هذه الجمعيات تنتظر صدور قرار الوكيل العام للملك كي يتم إلحاق ''ملاك'' بإحدى المؤسسات الخاصة باحتضان الأطفال.

وأشار ذات المصدر إلى أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة دار بوعزة وإلى حدود الساعة، ما تزال تبحث عن هذا الذئب البشري الذي فر إلى وجهة غير معلومة، عقب ارتكابه هذا الفعل الإجرامي الخطير المتمثل في افتراس جسد طفلته الصغيرة البالغة من العمر ثماني سنوات.