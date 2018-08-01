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الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان تتدخل لمساعدة المغربية التي تعيش التشرد بفرنسا

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 03:28 الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان تتدخل لمساعدة المغربية التي تعيش التشرد بفرنسا | مجتمع
الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان تتدخل لمساعدة المغربية التي تعيش التشرد بفرنسا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، ومباشرة بعد تداول قصة المغربية التي تعيش التشرد بفرنسا، قررت التحرك والبحث عن هذه المغربية لمساعدتها على العودة إلى أرض

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، ومباشرة بعد تداول قصة المغربية التي تعيش التشرد بفرنسا، قررت التحرك والبحث عن هذه المغربية لمساعدتها على العودة إلى أرض الوطن.

وأكد المصدر ذاته أن المعطيات الأولى التي توصلت إليها الجمعية، تشير إلى أن المغربية تتواجد بمنطقة ''بورت كليشي'' وبالتحديد بمدخل العاصمة باريس، مشددا على أن الجمعية تقوم بالخطوات اللازمة حتى يتم العثور على هذه المغربية لتقديم الدعم ومنحها فرصة العودة للمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات الفيسبوكية، تناقلت يومه الاثنين، مجموعة من الصور للمغربية التي قيل إنها تعيش التشرد بشوارع باريس، وتتمنى الحصول على المساعدة لكي تعود إلى أرض الوطن ولمسقط رأسها مدينة سلا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فرنسا المغربية التشرد باريس مدينة سلا

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