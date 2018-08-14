 سيدة تقود دراجة نارية ثلاثية العجلات ''تريبورتور'' تصطدم بسيارة رباعية الدفع ﻿
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سيدة تقود دراجة نارية ثلاثية العجلات ''تريبورتور'' تصطدم بسيارة رباعية الدفع

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 03:06 سيدة تقود دراجة نارية ثلاثية العجلات تريبورتور تصطدم بسيارة رباعية الدفع | حوادث و حقوق
سيدة تقود دراجة نارية ثلاثية العجلات ''تريبورتور'' تصطدم بسيارة رباعية الدفع
شهد أحد شوارع مدينة الفقيه بنصالح، عصر يومه الاثنين، حادثة سير مروعة، تتمثل في اصطدام دراجة نارية ثلاثية العجلات''تريبورتور''، تقودها سيدة بسيارة رباعية الدفع.

''شوف تيفي''

شهد أحد شوارع مدينة الفقيه بنصالح، عصر يومه الاثنين، حادثة سير مروعة، تتمثل في اصطدام دراجة نارية ثلاثية العجلات''تريبورتور''، تقودها سيدة بسيارة رباعية الدفع.

وأوضح مصدر مطلع أن السيدة التي كانت تقود الدراجة النارية، كانت تقوم بجولة رفقة والدتها لجمع ''القارورات البلاستيكية'' قبل أن تصطدم بسيارة رباعية الدفع، ما تسبب في إصابة والدتها بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد المصدر ذاته أن الأم المصابة تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما قامت المصالح الأمنية بتحرير محضر في الموضوع بعد معاينة مكان الحادث.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تريبورتور سيدة الفقيه بنصالح دراجة نارية

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