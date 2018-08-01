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حزب السنبلة على موعد مع عاصفة سياسية تقود إلى الانشقاق بسبب كرسي الأمانة العامة

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 02:38 حزب السنبلة على موعد مع عاصفة سياسية تقود إلى الانشقاق بسبب كرسي الأمانة العامة | بوليتيك
حزب السنبلة على موعد مع عاصفة سياسية تقود إلى الانشقاق بسبب كرسي الأمانة العامة
يعيش حزب الحركة الشعبية تجاذبات داخلية غير مسبوقة وهو يستعد ويحضر للمؤتمر الوطني الثالث عشر المقبل للحزب حول التموقعات وعزم عدد من قيادات الحزب على الترشح للأمانة العامة.

شوف تيفي

يعيش حزب الحركة الشعبية تجاذبات داخلية غير مسبوقة وهو يستعد ويحضر للمؤتمر الوطني الثالث عشر المقبل للحزب حول التموقعات وعزم عدد من قيادات الحزب على الترشح للأمانة العامة.

وحسب ''بيان'' للحزب توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فقد ''ظهر في كواليس التحضيرات للمؤتمر سلوكات وأساليب تفتقد للديمقراطية الداخلية والتغيير وتضرب مبدأ تكافُؤِ الفرص من طرف بعض التيارات المناوئة للشفافية ، حيث تعرض أحمد شدى لهجمة شرسة عبر نشر فيديو مفبرك بأساليب وتقنيات الفوطوشوب الغرض منها الإساءة والتشهير بسمعة أحمد شدى والنيل منه كشخصية عمومية وحزبية بصفته كرئيس المجلس الجماعي لبني ملال ومستشار برلماني وعضو المكتب السياسي''.

وأضــاف الحركيون في بيانهم بالقول : '' فإننا كمنتخبين ورؤساء الجماعات المنضوين تحت الجمعية الإقليمية لمستشارين ورؤساء الجماعات الحركية بإقليم خريبكة نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع أحمد شدى فيما يتعرض له من هجومات ممنهجة لتلطيخ سمعته بالبهتان والكذب وتبخيس دوره النضالي والتمثيلي محليا جهويا وطنيا ''، مؤكدين العزم على مواصلة النضال في إطار الوحدة والتضامن الحركي من أجل تحقيق حضور قوي للحزب بالجهة والعمل على اشعاعه وذلك عبر الدفع بتمثيليتهم داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة كقوة حزبية سياسية أولى بالجهة .

واختتم ''البيــان'' بتنبيه اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل بالعمل على تحقيق الديمقراطية الداخلية في عدم نهج كل أشكال الانتقائية والإقصاء في حق مناضلي الحزب ومنتخبيه بما يضر بالديمقراطية ويساهم في ضرب وحدة الحزب وقوته الانتخابية بالإقليم والجهة مع الحرص على المشاركة في المؤتمر المقبل بما يتطابق مع وزن وقوة الحزب انتخابيا بالإقليم والجهة .

 

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