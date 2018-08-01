كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي يوفر 1700 فرصة للتدريس بالجامعات ﻿

قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة تعتزم عبر مشروع قانون مالية السنة المقبلة توفير 1700 فرصة للتدريس بالتعليم العالي، لفائدة الحاصلين على شهادة

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قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة تعتزم عبر مشروع قانون مالية السنة المقبلة توفير 1700 فرصة للتدريس بالتعليم العالي، لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، سواء من الموظفين أو من غير الموظفين.

وقال الصمدي، في تصريحه لجرائد وصحف إلكترونية، بداية هذا الأسبوع ''لقد نجحنا السنة الماضية في توفير 1400 منصب بالتعليم العالي، منها 700 محدثة و700 تحويلية''، مضيفا أن ''هذا المجهود المهم الذي تقوم به الحكومة لتحسين ملف التأطير الجامعي والرفع التدريجي من مستواه، يروم مواكبة الازدياد المسجل في عدد الملتحقين الجدد بالجامعات المغربية''.