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دوار بإقليم شيشاوة بدون ماء وأزمة عطش حادة تضرب المنطقة

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 02:28 دوار بإقليم شيشاوة بدون ماء وأزمة عطش حادة تضرب المنطقة | مجتمع
دوار بإقليم شيشاوة بدون ماء وأزمة عطش حادة تضرب المنطقة
تعيش ساكنة دوار ''سيدي عمارة'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة ''المزوضية'' إقليم شيشاوة على وقع أزمة عطش حادة، وذلك بفعل نذرة المياه الجوفية خلال الأيام الأخيرة، حيث لم يجد المواطنون بالمنطقة ما يروون

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تعيش ساكنة دوار ''سيدي عمارة'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة ''المزوضية'' إقليم شيشاوة على وقع أزمة عطش حادة، وذلك بفعل نذرة المياه الجوفية خلال الأيام الأخيرة، حيث لم يجد المواطنون بالمنطقة ما يروون به عطشهم، الأمر الذي يهدد بوقوع كارثة حقيقية في حال لم تتحرك الجهات المسؤولة لإمدادهم بهذه المادة الحيوية.

وحسب معطيات توصلت بها قناة ''شوف تيفي''، من مصادر خاصة، فأهالي الدوار السالف الذكر وجدوا أنفسهم في الأيام القليلة الماضية وإلى حدود اليوم بدون ماء، بعدما كانوا في وقت سابق يضطرون إلى قطع مسافات طويلة لجلب المياه من مناطق بعيدة جدا عن مقر سكناهم، لتجف كل الأماكن التي كانوا يرتادونها لملإ القارورات والقنينات وحملها بأيديهم أو باستعمال الدواب والعربات المجرورة، ووجدوا أنفسهم خلال هذه الأيام أمام واقع مرير وأزمة ماء حادة وعطش لا مثيل له وفق تعبير مصادرنا.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي'' أن هذا الوضع دفع ببعض المسؤولين لاستقدام صهاريج مائية لإنقاذ الموقف، غير أن عددا من المواطنين بالمنطقة لا يستفيدون بالشكل الكافي، إذ تقام طوابير بشرية وتصطف عدد من البراميل التي يستقدمها السكان لملئها، الشيء الذي يجعل هذه الصهاريج تفرغ بسرعة قبل استفادة الكل منها، ليبقى البعض دون ماء، بعدما تجف الصهاريج كما جفت الآبار والمياه الجوفية بالمنطقة قبل أن يصل دوره آخر.

هذا، وتناشد الساكنة المحلية الجهات العليا الإسراع لإنقاذها من العطش وتوفير الماء لها قبل فوات الأوان، ومستنكرة في الوقت نفسه عدم إنجاز مشاريع تنموية بالمنطقة توفر لهم أدنى حاجياتهم من الماء، متسائلة كيف يعقل أن يعيش مواطنون في مغرب القرن الواحد والعشرين ويجدون أنفسهم بدون قطرة ماء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شيشاوة صادم مغرب القرن21 مواطنون بدون ماء أزمة عطش مناشدة مسؤولين فيديو

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