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تبزنيس عالي المستوى .. مزوار ''يبيع'' دفتر عناوينه لشركة تأمين

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 02:07 تبزنيس عالي المستوى .. مزوار يبيع دفتر عناوينه لشركة تأمين | اقتصاد
تبزنيس عالي المستوى .. مزوار ''يبيع'' دفتر عناوينه لشركة تأمين
قرر مجلس إدارة شركة ''أفما'' المتخصصة في الوساطة بمجال التأمين، تعيين صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد لمقاولات المغرب، متصرفا مستقلا في الشركة ابتداء من تاريخ الجمع العام الاستثنائي المقرر عقده

شوف تيفي

قرر مجلس إدارة شركة ''أفما'' المتخصصة في الوساطة بمجال التأمين، تعيين صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد لمقاولات المغرب، متصرفا مستقلا في الشركة ابتداء من تاريخ الجمع العام الاستثنائي المقرر عقده بتاريخ 13 شتنبرالمقبل إلى غاية 31 دجنبر 2020.

والقرار الذي اتخذه المجلس الإداري للشركة التي تأسست قبل نحو 60 سنة، وفق ما أوردته صحيفة ''أخبار اليوم''، يهدف إلى الاستفادة من شبكة علاقات صلاح الدين مزوار، خاصة تلك التي اكتسبها من مهامه الوزارية حين كان وزيرا للخارجية، ما سيمكن الشركة، من الانفتاح على السوق الدولي، خاصة في القارة السمراء التي تعرف نموا سريعا لقطاع التأمين، الذي سبقت إليه شركات مغربية تحقق أداءً جيدا.

 

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شوف تيفي المغرب تبزنيس عالي المستوى مزوار بيع دفتر عناوين شركة تأمين

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