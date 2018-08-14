كاريكاتير يظهر ''جونسون'' عاريا بعد تصريحاته المسيئة عن النقاب ﻿

تم تداول صورة كاريكاتير تظهر وزير الخارجية البريطاني السابق ''بوريس جونسون''، عاريا بعد تصريحاته التي انتقد فيها النساء المنقبات.

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تم تداول صورة كاريكاتير تظهر وزير الخارجية البريطاني السابق ''بوريس جونسون''، عاريا بعد تصريحاته التي انتقد فيها النساء المنقبات.

الصورة التي نشرها موقع ''عربي 21''، اليوم الاثنين، نقلا عن صحيفة ''التايمز'' البريطانية، جاءت بعد تصريحات لـ''جونسون''، بحق المسلمات المنقبات في بريطانيا، ما خلف موجة غضب وانتقاد ومطالبات بالاعتذار، كان أهمها مطالبة رئيسة الوزراء البريطانية ''تيريزا ماي''، وزير خارجيتها السابق بالاعتذار عن تصريحاته بحق المنقبات.

وقالت ماي إن تصريحاته ''تسببت بإساءة واضحة''، واتفقت مع رئيس حزب المحافظين البريطاني ''براندون لويس'' الذي طالب بدوره جونسون بالاعتذار.