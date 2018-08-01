نجاح لافت للدورة الثامنة لمهرجان ''جوهرة'' الدولي بمدينة الجديدة ﻿

أكد مدير مهرجان ''جوهرة'' الدولي، نبيل كرات، أن فعاليات الدورة الثامنة لهذه التظاهرة ، التي أسدل الستار عليها نهاية الأسبوع الماضي في مدينة الجديدة ، شهدت نجاحا لافتا على أكثر من صعيد، وذلك بفضل

شوف تيفي: (و.م.ع)

أكد مدير مهرجان ''جوهرة'' الدولي، نبيل كرات، أن فعاليات الدورة الثامنة لهذه التظاهرة ، التي أسدل الستار عليها نهاية الأسبوع الماضي في مدينة الجديدة ، شهدت نجاحا لافتا على أكثر من صعيد، وذلك بفضل الإقبال الجماهيري الكبير، والبرمجة الغنية والمتنوعة .

و قال كرات، في بلاغ توصلت به ''شوف تيفي''، على هامش حفل اختتام هذا المهرجان ''مرة أخرى، حقق مهرجان (جوهرة) الدولي نجاحا كبيرا، مع مشاركة متميزة لمجموعة من الفنانين المغاربة والأجانب، الذين تناوبوا على منصات العروض، وأتحفوا الجماهير الغفيرة بإبداعاتهم''.

و في معرض حديثه عن الحصيلة '' المرضية '' لهذه الدورة ، أشار كرات، وفق ذات البلاغ، إلى أن المهرجان قدم برنامجا متعدد التخصصات للأطفال والكبار على حد سواء، جمع بين الموسيقى والفنون البصرية والمسرح والترفيه في الشوارع والرياضة ، و ورشات عمل خاصة بالأطفال.

و استطرد قائلا : ''لقد تم تحقيق جميع الأهداف بفضل الدعم، وانخراط وتفاني جميع الفاعلين في منطقة دكالة ''، مبرزا أن ''هذا الحدث السنوي هو اليوم جزء من المبادرات الرئيسية التي تحفز على تحقيق التنمية والتطور بالمنطقة'' .

و بخصوص الدورة المقبلة للمهرجان، أشار كرات إلى أن ''هذا الموعد السنوي يهدف إلى توسيع أنشطته الفنية والثقافية والرياضية الموازية، مع توسيع نطاقه ''، معربا عن امتنانه لمساهمة الجهات الراعية وكذا الشركاء في نجاح واستدامة هذا الحدث الثقافي منذ إطلاقه سنة 2011.

و لم يفت مدير المهرجان الإشارة إلى أن برنامج هذه الدورة ، المنظمة من قبل جمعية دكالة ، أعطى مكانة متميزة للفنون البصرية ، من خلال معرضين ويوم للرسم نظم وسط المدينة البرتغالية ، التي استضافت معظم الأنشطة الثقافية للمهرجان ، مضيفا أن هذه الطبعة تميزت أيضا بعرض مسرحيتين في كنيسة (الصعود) إلى جانب عروض مسرح الشارع.

كما أن هذا المهرجان، الذي احتضنت فعالياته فضاءات مدينة الجديدة وازمور والبير الجديد، أصبح جسرا يتيح لساكنة منطقة دكالة الولوج إلى الفن والثقافة بمختلف تعبيراتهما. و منذ انطلاقته سنة 2011 ، استطاع المهرجان استقطاب أكثر من 6 ملايين زائر ، ومشاركة 500 فنان وموسيقي يمثلون 25 دولة .





