تونس تقرر المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة ﻿

بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت في الآونة الأخيرة، أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يومه الاثنين، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين الجنسين بالإرث، وذلك بعد يومين من مظاهرة أمام

''شوف تيفي''

بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت في الآونة الأخيرة، أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، يومه الاثنين، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين الجنسين بالإرث، وذلك بعد يومين من مظاهرة أمام برلمان تونس ترفض ما ورد في تقرير لجنة الحريات الذي أوصى بإقرار المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى.

وحسب ما كشفت عنه وكالة ''رويترز'' البريطانية فقد قال الرئيس التونسي اليوم في خطاب بقصر قرطاج الرئاسي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة: ''حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانونا''، وأضاف السبسي أن من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك، واستدرك ''لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته فله ذلك''.

وأشارت الوكالة البريطانية أن الباجي قايد السبسي، قال كذلك: ''رئيس الدولة هو رئيس الجميع ومن واجبه التجميع''، معبرا عن أمله بأن يحظى مشروع قانون المساواة في الإرث بالإجماع عند التصويت عليه في مجلس النواب بالرغم من رفض هذا المشروع.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قد شكل لجنة في 13 غشت من السنة الماضية، كلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة، ومن بينها إقرار المساواة في الميراث، وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.