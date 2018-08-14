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فيدرالية النسيج الجمعوي بأكادير تنتفض ضد إمام مسجد

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 01:36 فيدرالية النسيج الجمعوي بأكادير تنتفض ضد إمام مسجد | مجتمع
فيدرالية النسيج الجمعوي بأكادير تنتفض ضد إمام مسجد
انتفضت فيدرالية النسيج الجمعوي بمنطقة بنسركاو الكبير أغروض في وجه إمام أحد المساجد المتواجدة بحي بنسركاو بأكادير وبالضبط ''دوار إزدار''، موجهة له رسالة إنذارية جراء قيامه على حد قول الفدرالية

شوف تيفي:أكادير

انتفضت فيدرالية النسيج الجمعوي بمنطقة بنسركاو الكبير أغروض في وجه إمام أحد المساجد المتواجدة بحي بنسركاو بأكادير وبالضبط ''دوار إزدار''، موجهة له رسالة إنذارية جراء قيامه على حد قول الفدرالية بالارتجال في خطبة الجمعة وتمريره لرسائل تحريضية تمس الشباب.

وحسب الرسالة الإنذارية التي وجهتها الفدرالية لإمام مسجد ''دوار إزدار '' ببنسركاو، والتي تتوفر شوف تيفي على نسخة منها فإنها جاءت بسبب ما سمته الارتجال في خطبة الجمعة الماضية التي جاءت كتحريض الشباب والساكنة على عدم الانخراط في الأعمال الجمعوية والثقافية التي من شأنها خدمة الصالح العام والعمل الجمعوي بالمنطقة.

وطالبت الفدرالية في ذات المراسلة من الإمام التوقف على استغلال منبر المسجد لتمرير رسائل شخصية تعبر عن أفكار وإيديولوجية ذات طابع تحريضي للشباب وإيصال معتقدات ينشرها الإمام عبر صفحته الفيسبوكية بشكل مستمر تضيف الفيدرالية.

 

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شوف تيفي المغرب أكادير إمام مسجد فيدرالية النسيج الجمعوي تنتفض رسائل تحريضية الشباب

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