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نيران قوية تلتهم حافلة للنقل العمومي بمكناس‎

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 01:34 نيران قوية تلتهم حافلة للنقل العمومي بمكناس‎ | مجتمع
نيران قوية تلتهم حافلة للنقل العمومي بمكناس‎
نشب حريق مهول بحافلة للنقل العمومي عشية يومه الإثنين 13 غشت 2018 بحي ويسلان بمدينة مكناس.

شوف تيفي

نشب حريق مهول بحافلة للنقل العمومي عشية يومه الإثنين 13 غشت 2018 بحي ويسلان بمدينة مكناس.

وحسب مصادر لشوف تيفي، فإن النيران نشبت بالحافلة التابعة لشركة سيتي باص على مستوى المحرك ماجعل الركاب يغادرونها خوفا من انفجار الحافلة.

وأضافت مصادرنا، أنه وفور إخبارها بالواقعة، حلت عناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية بعين المكان للوقوف على أسباب اندلاع الحريق المهول، فيما تمت السيطرة عليه.

ومن جهة أخرى، رجح البعض أن يكون سبب اندلاع النيران بالحافلة راجع للحرارة المفرطة التي تشهدها مدينة مكناس والنواحي. 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حادثة مكناس نيران حرارة حافلة

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