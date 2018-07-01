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بلجيكا تخترق مواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة مُــتطرفين مغاربة

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 01:13 بلجيكا تخترق مواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة مُــتطرفين مغاربة | نت 2.0
بلجيكا تخترق مواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة مُــتطرفين مغاربة
أصبحت ابتداء من هذا الأسبوع مواقع التواصل الاجتماعي التي تعود للمتطرفين والمجرمين مغاربة مقيمين ببلجيكا مراقبة من أجهزة الاستخبارات

شوف تيفي:

أصبحت ابتداء من هذا الأسبوع مواقع التواصل الاجتماعي التي تعود للمتطرفين والمجرمين مغاربة مقيمين ببلجيكا مراقبة من أجهزة الاستخبارات

وقد جاء القرار وفق ما أوردته يومية الأحداث المغربية، الصادرة يوم غد الثلاثاء، بعد أن كشف وزير العدل البلجيكي "جينس كوين" عن موافقة هيئة "حماية الخصوصية" بالسماح لأجهزة الأمن البلجيكية باستخدام الانترنت للدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، للكشف عن أعمال إرهابية أو جرائم تدخل في خانة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وخاصة ما يتعلق بالاتجار في السلاح والبشر وتزوير وثائق السفر.

وقالت مصادر إعلامية بلجيكية وفق ذات اليومية، إن القرار بمراقبة المواقع الالكترونية، و خاصة التي تعود للمغاربة والتونسيين، قد جاء لتحييد الأخطار التي يتم التخطيط لها عبر هذه المواقع.

وحسب ما ذكرته هذه المصادر، تضيف اليومية، فإن بيانات الشرطة البلجيكية أشارت إلى أن سنة 2017 وحدها شهدت ارتكاب أكثر من 15 ألف جريمة عبر الانترنت، سواء ذات الطبيعة الإرهابية، آو التي تدخل في إطار الجريمة المنظمة.

 

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