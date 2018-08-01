 ازدواجية العدالة والتنمية.. نقابة البيجيدي تصطف مع الأساتذة المتعاقدين ضد الحكومة التي يقودها نفس الحزب وتطالب بإلغاء التعاقد ﻿
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ازدواجية العدالة والتنمية.. نقابة البيجيدي تصطف مع الأساتذة المتعاقدين ضد الحكومة التي يقودها نفس الحزب وتطالب بإلغاء التعاقد

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 00:52 ازدواجية العدالة والتنمية.. نقابة البيجيدي تصطف مع الأساتذة المتعاقدين ضد الحكومة التي يقودها نفس الحزب وتطالب بإلغاء التعاقد | بوليتيك
ازدواجية العدالة والتنمية.. نقابة البيجيدي تصطف مع الأساتذة المتعاقدين ضد الحكومة التي يقودها نفس الحزب وتطالب بإلغاء التعاقد
اصطفت النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب الأساتذة المتعاقدين ضد الحكومة التي يقودها نفس الحزب، في معركتهم الخاصة بإسقاط نظام التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة

شوف تيفي

اصطفت النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب الأساتذة المتعاقدين ضد الحكومة التي يقودها نفس الحزب، في معركتهم الخاصة بإسقاط نظام التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفق ما أوردته يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الثلاثاء، انخراطها في معركة الأساتذة الذي فرض عليم التعاقد، تحملا لمسؤوليتها النقابية باعتبارها إحدى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، موضحة أن هذا القرار اتخذته بناء على الانعكاسات السلبية لآلية التوظيف بالتعاقد على المنظومة التربوية التكوينية، وعلى مردودية النظام التربوي.

وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة التربية الوطنية، تضيف اليومية، اعتمادها نظاما أساسيا خاصا بالأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية، والذي يمنحهم كافة الحقوق التي يتمتع بها المستخدمون في المؤسسات العمومية، وهي حوالي 15 حقا من الحقوق، باستثناء تقييد الحق في الانتقال من أكاديمية جهوية إلى أخرى، اعتبرت نقابة الحزب الحاكم أن هذه الإجراءات هي تبريرات يسوقها مسؤولون لمعالجة الخصاص المرتبط بحاجيات النظام التربوي المغربي.

وتطالب النقابة بإلغاء آلية التوظيف بالتعاقد التي لا تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي والتكوين الأساسي، الذي يجعل من الموظفين أدوات إنتاج حقيقيين داخل المنظومة وليس عمالا مؤقتين يهددهم الطرد والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقد، أو ما سمي زورا بالنظام الأساسي لأطر الأكاديمية. وفق ذات اليومية .

 

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شوف تيفي المغرب ازدواجية العدالة والتنمية نقابة البيجيدي الأساتذة المتعاقدين الحكومة الحزب إلغاء التعاقد

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