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لسعات العقارب تواصل حصد الأرواح بجهة سوس ماسة والضحية الجديدة طفلة بأولاد تايمة

بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 00:31 لسعات العقارب تواصل حصد الأرواح بجهة سوس ماسة والضحية الجديدة طفلة بأولاد تايمة | حوادث و حقوق
لسعات العقارب تواصل حصد الأرواح بجهة سوس ماسة والضحية الجديدة طفلة بأولاد تايمة
لفظت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 5 سنوات أنفاسها الأخيرة زوال اليوم بالمستشفى المحلي بأولاد تايمة، وذلك بعد تعرضها للسعة عقرب بجماعة الكدية البيضاء التابعة لإقليم تارودانت.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لفظت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 5 سنوات أنفاسها الأخيرة زوال اليوم بالمستشفى المحلي بأولاد تايمة، وذلك بعد تعرضها للسعة عقرب بجماعة الكدية البيضاء التابعة لإقليم تارودانت.

ووفق مصادر لـ''شوف تيفي''، فالهالكة كانت تلهو يوم أمس الأحد بالقرب من منزل أسرتها بدوار ''الكدية'' قبل أن تباغثها عقرب سامة وتلسعها، ما جعل والديها يسارعان لنقلها في حالة وصفت بالحرجة نحو المركز الصحي بمركز جماعة الكدية البيضاء، وفور إطلاع الأطر الطبية على حالتها جرى توجيهها مباشرة للمستشفى المحلي بأولاد تايمة، نظرا لحالتها الخطيرة، وعدم توفر المركز الصحي بالجماعة السالفة الذكر على مصل مضاد للسعات العقارب والأفاعي، غير أن القدر عجل بوفاتها زوال اليوم داخل المستشفى، بعدما لم تتمكن من مقاومة السم القاتل.

وعلى إثر الحادث استنكرت مجموعة من الفعاليات المحلية وساكنة المنطقة غياب أمصال ومضادات الزواحف السامة من مستشفيات ومراكز المنطقة الصحية، وهو ما يرونه استهتارا بحياة المواطنين وفقدان المزيد من الأرواح التي لا تجد بجماعة الكدية البيضاء أدوية خاصة بلسعات العقارب والأفاعي المنتشرة بالمنطقة والمتكاثرة بشكل كبير، بفعل ارتفاع درجات الحرارة، التي تجعلها تخرج من جحورها مهددة أطفال وشيوخ وشباب مجموعة من الدواوير المتاخمة لأولاد تايمة، والبعيدة عن أماكن تواجد الأمصال.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة الكدية البيضاء مصرع طفلة صغيرة لسعة عقرب

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